新能源大变局，毕马威：未来十年肯定有老汽车巨头倒闭

4 月 9 日消息，市场资讯公司毕马威最近发布的研究报告指出，全行业向电动汽车的转变对汽车制造商来说是生死攸关的挑战，但这一转变不会像按下电灯开关那样在一瞬间发生。

未来 20 年，全球汽车市场上的驱动系统将是一锅大杂烩，其中包括电池动力、氢动力、油电混合动力和燃油动力汽车。

这是市场咨询公司毕马威对电动汽车市场进行全面研究后得出的结论。这项名为《明智下注数十亿美元》（Place Your Billion-Dollar Bets Wisely）的研究报告预计，汽车制造商目前在电动汽车行业投入，考虑到通胀因素，这笔费用已经超过美国国家航空航天局上世纪将人送上月球的费用。2030 年，电动汽车将占到全球汽车市场份额的 24% 至 37%。

汽车制造商的命运将取决于高管们如何在燃油车的衰落以及新能源汽车兴起之间寻找平衡。如果 2030 年电动汽车的市场份额达到 30%，那么整个汽车行业将会有 4000 万辆燃油车产能过剩，相当于 200 家工厂无所事事。

这项研究称：“风险不能再高了。”“新的市场主导地位将会建立起来，而旧秩序可能会被打乱。”向电动汽车的转变将导致汽车行业发生 “巨大的结构性变化”，但成功并没有简单的规则可言。

问题在于，若向电动汽车领域投入规模太大、太早，可能会让传统汽车制造商失去维持利润来源的燃油车市场。但是这项研究也指出，在电动汽车领域的行动落后可能意味着那些长时间依赖燃油车的制造商会走上穷途末路。

该研究合著者、毕马威汽车业务全球主管加里 · 西尔伯格 (Gary Silberg)在接受采访时说：“把握时机的风险很大。”“如果在 5 年时间里做错了，你可能会破产。”

事实上，西尔伯格和研究合著者预测，有一两家世界顶级汽车制造商将无法应对这一转变，并在未来十年内不复存在。

“可能更多，”西尔伯格说。“你可能会遇到一些严重的破产情况。”

目前，太多的汽车制造商瞄准了价格在 5 万美元以上的电动汽车市场，但这一市场体量很小。通用汽车刚刚推出一款标价在 10 万美元以上的电动悍马 SUV，与起价 8 万美元的悍马皮卡互补。电动汽车初创企业 Rivian Automotive 今年将推出一款电动皮卡及 SUV，定价 7.5 万美元。但问题是 5 万美元以上的汽车仅占美国市场的 17%。

西尔伯格说：“太多造电动汽车的厂商在追逐很小一部分消费者。”“这将是一场行业大洗牌。”