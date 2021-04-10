Linux 5.13 更新有望增加对苹果 M1 处理器的支持

IT之家 4 月 10 日消息 预计 Linux 5.13 将初步支持苹果 Silicon M1 处理器，不过可能还需要几年时间才能完全支持。

虽然已经在苹果 Silicon M1 上运行，但这是通过一系列的补丁，单纯是为了 Linux 能够在 M1 设备上启动而已，而现在 Linux 5.13 有望在其内核中获得对 M1 处理器的初步支持。

根据 Phoronix 的消息，开发者 Hector Martin 将开始初步支持 M1 的工作，有望成为 Linux 5.13 的一部分，预计将在 2021 年 6 月左右获得稳定版发布。Martin 此前发起了一项 Patreon 众筹，以支持他对该项目的开发工作。

“这个初始的苹果 M1 Linux 端口得到了 UART，中断，SMP 和 DeviceTree 位，以提供基本功能，”Phoronix 说，“还有一个基于 SimpleFB 的帧缓冲器，但让 3D / 视频加速正常工作显然将是一个艰巨的挑战。”

IT之家了解到，Linux 全面支持 M1 的还需要时间，特别是 “让苹果 M1 图形系统在 Linux 下完全工作，供日常使用，可能需要一些时间”。