中国工程师成功扩容苹果 MacBook M1 版，升级至 16GB+1T

IT之家4月5日消息 根据微博用户 @数码科技评论 以及充电头网消息，深圳华强北的维修人员成功将 M1 芯片版 MacBook 扩容，将 8GB 内存升级至 16GB。此外，全系 M1 芯片电脑的固态硬盘也可以进行升级，目前已成功升级至 1TB 容量。

这名博主表示，苹果 M1 芯片的电脑尽管采用了独特的融合内存设计，但其内存颗粒就是普通的 LPDDR4X 内存，依旧使用 BGA 方式焊接在基板上，因此可以拆卸更换。维修人员从一台进水报废的 M1 芯片 MacBook Pro 上拆卸 16GB 内存颗粒，将其更换到内存 8GB 的 M1 芯片 MacBook Air 上，结果是成功运行，非常稳定。这也表示苹果笔记本不会绑定内存颗粒的 ID，可以随意更换。

根据充电头网消息，一名来自广州维修工程师近日不仅成功更换了 M1 芯片笔记本的内存，也成功完成了 MacBook 固态硬盘的升级。他将原有的两片共计 256GB 的硬盘芯片成功拆下，并成功替换为两片 512GB SSD 芯片，使得总容量达到 1TB，进入操作系统。

IT之家了解到，由于苹果 MacBook 笔记本内置 T2 安全芯片，会绑定硬盘芯片 ID，因此仅仅依靠简单的替换不能够完成升级。工程师需要将 M1 芯片的电脑进行破解，才能完成 SSD 硬盘芯片的成功替换。目前华强北能够给所有英特尔版 MacBook 升级内存，8GB 升级至 16GB 仅需 800-1000 元。

截至目前，苹果 MacBook 如果想要从 8GB 内存升级至 16GB，需要多付出高达 1500 元的价格，想要由 512GB 固态硬盘升级至 1TB 固态硬盘，也需要多付出 1500 元。需要注意的是，对笔记本私自拆解升级会面临软硬件安全风险，失去保修。目前尚不清楚更换芯片后的稳定性，M1 芯片笔记本的升级服务也没有正式推出，消费者决定升级时需要自行承担风险。