人脸识别第一案终审宣判：在原判决基础上增判删除指纹信息

IT之家 4 月 10 日消息 4 月 9 日，备受关注的 “人脸识别第一案”迎来了终审判决。被告杭州野生动物世界被判删除原告郭兵办理指纹年卡时提交的包括照片在内的面部特征信息和指纹识别信息，并于判决生效之日起十日内履行完毕。

IT之家了解到，2019 年 4 月，郭兵支付 1360 元购买野生动物世界双人年卡，确定指纹识别入园方式。2019 年 7 月、10 月，野生动物世界两次向郭兵发送短信，通知年卡入园识别系统更换事宜，要求激活人脸识别系统，否则将无法正常入园。但是，郭兵认为人脸信息属于高度敏感个人隐私，不同意接受人脸识别，要求园方退卡，遂引发本案纠纷。

2020 年 11 月 20 日，富阳法院作出一审判决，判令野生动物世界赔偿郭兵合同利益损失及交通费共计 1038 元；删除郭兵办理指纹年卡时提交的包括照片在内的面部特征信息；驳回郭兵要求确认店堂告示、短信通知中相关内容无效等其他诉讼请求。郭兵与野生动物世界均表示不服，分别向杭州中院提起上诉。

2020 年 12 月 11 日，杭州中院立案受理该案，并于同年 12 月 29 日公开开庭审理。杭州市中级人民法院 9 日通报称，2021 年 4 月 9 日下午，杭州中院就郭兵与杭州野生动物世界有限公司（以下简称野生动物世界）服务合同纠纷二审案件，依法公开宣判。

杭州中院经审理认为，生物识别信息作为敏感的个人信息，深度体现自然人的生理和行为特征，具备较强的人格属性，一旦被泄露或者非法使用，可能导致个人受到歧视或者人身、财产安全受到不测危害，更应谨慎处理和严格保护。

根据本案主要争议焦点，结合查明事实，二审认为郭兵在知悉指纹识别店堂告示内容的情况下，权衡后自主作出办理年卡的决定并提供相关个人信息，指纹识别店堂告示对郭兵与野生动物世界具有约束力，而人脸识别店堂告示并非郭兵与野生动物世界之间的合同条款，对郭兵不发生效力。郭兵办理指纹识别年卡时选择权并未受到限制或侵害，野生动物世界的行为亦不构成欺诈，但野生动物世界单方变更入园方式构成违约。

现野生动物世界欲利用收集的照片扩大信息处理范围，超出事前收集目的，表明其存在侵害郭兵面部特征信息之人格利益的可能与危险，应当删除郭兵办卡时提交的照片在内的面部特征信息。

鉴于野生动物世界停止使用指纹识别闸机，致使原约定的入园服务方式无法实现，故二审在原判决的基础上增判野生动物世界删除郭兵办理指纹年卡时提交的指纹识别信息。