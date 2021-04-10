印度有了首家汽车电池材料制造商，想为特斯拉供货

去年 8 月，印度第一家锂离子电池部件制造商 Epsilon Advanced Materials Pvt 公司在印度南部的卡纳塔克邦成立，现已初具规模。

据悉，这家阳极材料制造商由维克拉姆 · 汉达（Vikram Handa）成立，其岳父拥有印度最大的钢铁厂。汉达的工厂从其岳父钢铁厂采购煤焦油等原材料，用于生产合成石墨阳极。汉达计划投资 8.07 亿美元，到 2030 年生产 10 万吨合成石墨阳极，约占全球预计需求的 10%。

通过在印度当地生产阳极材料，汉达计划将印度转变为电池材料中心。

现年 40 岁的汉达说，印度本地生产电动汽车电池方面有很大的空间，因为可以获得原材料、有一项 200 亿美元的生产激励计划、拟议中的电池材料政策，以及不断改善的需求前景。

他说：“我对未来十年印度电池市场的前景相当乐观。”“还需要两到三年的时间才会有大量资金进入这个领域，但之后你会看到大量资金涌入。印度是一个无法忽视的巨大汽车市场。”

几家印度汽车制造商已经开始生产或宣布生产电动汽车的计划。最新的例子是巴维什 · 阿加瓦尔 (Bhavish Aggarwal)的初创企业 Ola Electric Mobility Pvt。阿加瓦尔说，他预计到 2022 年夏天，其电动摩托车产量将占全球的 15%。此外，印度卡纳塔克邦首席部长称，电动汽车制造商特斯拉将在当地开设印度第一家工厂。

印度电动汽车销量所占比例不到 1%，电动汽车的普及一直很缓慢。原因是缺乏充电基础设施和技术，汽车成本较高，以及电池和其他技术的研发和投资滞后。印度目前有一些电池组装厂，还没有电池制造商。

马恒达是印度最大的汽车制造商之一。据该公司预测，随着价格更加有序、基础设施和技术的改善，印度电动汽车销量将在本世纪 30 年代之前超过燃油车，国内电池供应将变得至关重要。

汉达表示：“如果电动汽车在印度普及，特斯拉明天就会来建工厂，那么很大一部分阳极材料将用于当地市场。”“我们对印度市场的发展充满信心，我们将拥有先发优势。”