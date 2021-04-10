爱玛发布 A500 电动车： 续航 150km+， 售价 4999 元起

4 月 10 日消息，爱玛今天推出新款两轮电动车，分为标准版、旗舰版和智行版三款车型，售价 4999 元起。

爱玛 A500 系列搭载以力矩控制为核心策略的动力、能源管理系统 “引擎 MAX 能量聚核系统”，实现了 150KM + 的实际骑续航里程，相当于从北京到天津的距离。

引擎 MAX 系统由提升能量密度、降低能量损耗、优化能量回收三大基础构架组成，通过力矩控制，高效管理电动车的能量与动力输出，实现更长续航。该系统由爱玛自主研发的新一代引擎 MAX 聚能电机驱动系统、金标抗衰石墨烯二代电池、SDS 专利智慧动力系统、整车 LED 节能灯组、流体动力降阻设计、低滚阻轮胎技术，以及 CES 专利制动能量回收系统 7 大核心技术加持，共同完成续航 “守护”。

其中，新一代引擎 MAX 聚能电机驱动系统，历时 2 年的时间由 100 多名专家共同研发。打破传统电机的设计方式，开发新一代 V 型电驱架构，让能量传递损耗降低 15% 以上，扭矩输出提升 15% 以上，为远征、爬坡提供澎湃动力；金标抗衰石墨烯二代电池能量密度提升 20%，在保障安全的同时，实现更小的电池体积和更高的储能效率，同时，爱玛 A500 全线支持闪充模式，1 小时可充满 80%。

在外观设计方面，爱玛 A500 系列外观没有一颗螺丝钉；首次使用的贯穿式呼吸迎宾系统和悬浮式设计，以全新设计语言与用户沟通；在设计前期导入供应链合作采用顶规零部件；爱玛 A500 系列采用了业界首创的悬浮式设计使车身腰线更加层次分明。

爱玛 A500 的仪表盘采用悬浮式的 11.8 英寸高清全面屏，就像把 iPad 装在车上，极具科技感，植入 SOC 电量可以精确到 1%，并提示剩余电量可行驶里程。

此外，爱玛 A500 首创业界 360° 灯光补偿系统，搭载高端汽车才会配备的随动转向灯，转弯时自动开启转向。同时将两侧示宽角度各增加 30°，全车照明接近 180°，这个功能尤其在黑夜路灯稀少的地段非常实用，配合 25000cd 的车灯亮度，提高照明安全。

据介绍，爱玛 A500 的手刹柄从行业通用的 15.5 厘米延长到 17.5 厘米，并且在延长的位置有一个小凹槽。这是因为电动车不可避免会出现侧倒，手刹柄首当其冲，将导致无法制动，带来骑行风险。这 2 厘米的延长和小凹槽将大大有效降低这类风险。

27° 黄金倾角是百公里还能 “久骑不累”的关键。传统电动车的倾角是 23- 25°，长时间骑行会导致全身疲劳，爱玛以 27° 黄金倾角时 A500 坐距、握距、腿部呈现最佳比例，达到久骑不累的效果。

不仅如此，爱玛还为 A500 加入了 32 升超大座桶、双面 USB、一体旋钮锁、装甲式底盘、隐藏式挂钩等，每一个细节准确切中用户痛点。

另外，在智能交互方面，爱玛为 A500 搭载智能锁。车主接近 A500 时自动解锁，离开时自动落锁，亦可通过 NFC 刷卡方式进行解锁和落锁；智能防盗方面，爱玛 A500 提出 App 远程控车的解决方案。

售价方面，爱玛 A500 标准版、旗舰版、智行版价格分别为 4999 元、5999 元、6999 元。4 月 10 日，爱玛 A500 已正式在全国爱玛专卖店、天猫爱玛官方旗舰店开售，承诺电池两年换新，并为前 6000 位购买爱玛 A500 的用户准备了赠送价值 279 元的 Q1 儿童滑步车及头盔。