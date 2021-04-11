OpenHarmony 1.1.0 LTS 版本来啦，含未来一年版本路标

IT之家4月11日消息 华为近日公布了开源版本的鸿蒙 OpenHarmony 1.1.0 LTS 版本，相比于OpenHarmony 1.0版本，1.1.0 LTS版本新增 AI 子系统、电源管理子系统、泛 Sensor 子系统、升级子系统，及统一 AI 引擎框架。

简单来说，OpenHarmony 是开放原子开源基金会（OpenAtom Foundation）旗下开源项目，定位是一款面向全场景的开源分布式操作系统。

新版本对 liteOS-M 内核完成三方可移植性重构，驱动子系统完善了Wi-Fi、Sensor、Input、Display的驱动模型，将图形子系统针对UI能力及JS框架性能和内存优化等。

此外，华为还公布了未来一年内的 OpenHarmony 版本路标，值得期待。

IT之家提醒，感兴趣的小伙伴可在下方查看 OpenHarmony下载以及开源项目地址： 1. 站点下载： https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/os/1.1.0/code-1.1.0.tar.gz 2. Repo下载： repo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest.git -brefs/tags/OpenHarmony_release_v1.1.0 --no-repo-verify 3. OpenHarmony Gitee组织代码仓下载： https://gitee.com/openharmony/

OpenHarmony 1.1.0 LTS版本详细新增特性说明：

1.「 内核 」

新增特性：

· LiteOS-M支持Cortex-M7、Cortex-M33和RISC-V芯片架构，新增对应的单板target样例。

· LiteOS-M支持MPU功能。

· LiteOS-M支持部分POSIX接口。

· LiteOS-M支持FatFS文件系统。

· LiteOS-M支持异常回调函数注册机制。

· LiteOS-M三方芯片易适配性架构调整。

· LiteOS-M、LiteOS-A支持堆内存调测功能，包括内存泄漏、踩内存、内存统计。

· LiteOS-M、LiteOS-A支持TLSF堆内存算法，提高内存申请和释放效率，降低碎片率。

修改特性：

· LiteOS-A调度优化。

2.「 泛Sensor 」

新增特性：

· 新增Sensor组件，提供了Sensor列表查询、Sensor启停、Sensor订阅/去订阅、设置数据上报模式、设置采样间隔等功能。

3. 「 全球化 」

新增特性：

· 新增79种语言的数字格式化、日期和时间格式化、单复数C/C++国际化接口。

4.「 JS应用开发框架 」

新增特性：

· 新增JS前端opacity全局属性支持。

· 新增prompt.showDialog API。

· 新增二维码组件qrcode。

· 新增事件冒泡机制。

修改特性：

· 国际化性能优化，加速页面跳转，支持数字国际化及时间日期转换。

· 前端布局能力增强，部分样式值支持设置百分比。

· input及switch组件尺寸自适应能力增强。

· image组件能力增强，支持显示应用私有数据目录图片。

· image-animator组件能力增强，支持结束帧指定。

· canvas组件能力增强，新增部分API。

· device.getInfo API增强，新增部分返回字段。

· DFX能力增强，支持跟踪异常的方法栈。

删除特性：

· 国际化功能不再支持回溯特性。

5.「 测试 」

新增特性：

· 新增测试工具按照用例级别筛选要执行的测试用例。

· 新增测试demo用例。

6. 「 图形 」

新增特性：

· 新增组件级旋转缩放、组件级透明度。

· 新增事件冒泡机制，新增旋转表冠事件。

· 新增GIF图片解析显示，新增百分比宽高布局新增Video和二维码控件。

修改特性：

· 局部渲染和SIMD性能优化。

7.「 公共基础 」

新增特性：

· 新增dump系统属性功能。

· 为上层各模块新增内存池管理接口。

8.「 驱动 」

新增特性：

· 新增sensor、input、display驱动模型。

· 新增mipi dsi以及pwm（脉冲宽度调制）。

· 新增WIFI HDI接口以及WIFI的流控。

· 新增驱动框架IO服务分组特性。

修改特性：

· 优化驱动加载流程，支持分段加载。

9. 「 分布式通信 」

新增特性：

· 新增WiFi Aware特性模块。

· IPC新增对非对齐序列化的支持。

10.「 安全 」

新增特性：

· 新增HUKS提供SHA256/RSA3072/RSA2048/AES128/ECC安全算法以及接口，以及提供密钥管理和存储能力。

· HiChain提供轻量非账号的轻量级组件，用于设备群组管理和认证，支撑软总线通讯安全；提供API给系统服务与应用。

· 权限管理新增统一的权限管理机制，满足轻量设备权限授权需求。

11.「 AI子系统 」

新增特性：

· 新增统一的AI引擎框架，实现算法能力快速插件化集成。框架中主要包含插件管理、模块管理和通信管理等模块，对AI算法能力进行生命周期管理和按需部署

· 为开发者提供开发指南，并提供2个基于AI引擎框架开发的AI能力插件和对应的AI应用Sample，方便开发者在AI引擎框架中快速集成AI算法能力。

12.「 升级服务 」

新增特性：

· 新增轻量级设备升级能力框架，框架包括升级包的效验和解析能力，以及安装的接口，统一轻设备升级能力框架。

13.「 XTS认证 」

新增特性：

· 增加AI、DFX、global、OTA兼容性测试用例。

修改特性：

· 应用程序框架、公共通信、分布式任务调度、IOT、内核等测试能力增强。

14.「 编译构建 」

新增特性：

· 新增命令行工具hb, 采用hb set和hb build方式构建，并支持在源码目录下及任意子目录下构建。

· 支持独立芯片厂商组件。

· 支持使用组件名单独构建组件。

· 支持按开发板自定义编译工具链和编译选项。

修改特性：

· 产品配置与build_lite仓解耦，修改为“vendor/解决方案厂商/产品/config.json”。

15.「 电源管理 」

新增特性：

· 电量查询功能。

· 亮屏锁管理功能及接口。

via： bilibili @秋叶梓洛

