OpenHarmony 1.1.0 LTS 版本来啦，含未来一年版本路标

IT之家4月11日消息 华为近日公布了开源版本的鸿蒙 OpenHarmony 1.1.0 LTS 版本，相比于OpenHarmony 1.0版本，1.1.0 LTS版本新增 AI 子系统、电源管理子系统、泛 Sensor 子系统、升级子系统，及统一 AI 引擎框架。
简单来说，OpenHarmony 是开放原子开源基金会（OpenAtom Foundation）旗下开源项目，定位是一款面向全场景的开源分布式操作系统。
新版本对 liteOS-M 内核完成三方可移植性重构，驱动子系统完善了Wi-Fi、Sensor、Input、Display的驱动模型，将图形子系统针对UI能力及JS框架性能和内存优化等。
此外，华为还公布了未来一年内的 OpenHarmony 版本路标，值得期待。
IT之家提醒，感兴趣的小伙伴可在下方查看 OpenHarmony下载以及开源项目地址：
1. 站点下载：
https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/os/1.1.0/code-1.1.0.tar.gz
2. Repo下载：
repo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest.git -brefs/tags/OpenHarmony_release_v1.1.0 --no-repo-verify
3. OpenHarmony Gitee组织代码仓下载：
https://gitee.com/openharmony/
OpenHarmony 1.1.0 LTS版本详细新增特性说明：
1.「 内核 」
新增特性：
· LiteOS-M支持Cortex-M7、Cortex-M33和RISC-V芯片架构，新增对应的单板target样例。
· LiteOS-M支持MPU功能。
· LiteOS-M支持部分POSIX接口。
· LiteOS-M支持FatFS文件系统。
· LiteOS-M支持异常回调函数注册机制。
· LiteOS-M三方芯片易适配性架构调整。
· LiteOS-M、LiteOS-A支持堆内存调测功能，包括内存泄漏、踩内存、内存统计。
· LiteOS-M、LiteOS-A支持TLSF堆内存算法，提高内存申请和释放效率，降低碎片率。
修改特性：
· LiteOS-A调度优化。
2.「 泛Sensor 」
新增特性：
· 新增Sensor组件，提供了Sensor列表查询、Sensor启停、Sensor订阅/去订阅、设置数据上报模式、设置采样间隔等功能。
3. 「 全球化 」
新增特性：
· 新增79种语言的数字格式化、日期和时间格式化、单复数C/C++国际化接口。
4.「 JS应用开发框架 」
新增特性：
· 新增JS前端opacity全局属性支持。
· 新增prompt.showDialog API。
· 新增二维码组件qrcode。
· 新增事件冒泡机制。
修改特性：
· 国际化性能优化，加速页面跳转，支持数字国际化及时间日期转换。
· 前端布局能力增强，部分样式值支持设置百分比。
· input及switch组件尺寸自适应能力增强。
· image组件能力增强，支持显示应用私有数据目录图片。
· image-animator组件能力增强，支持结束帧指定。
· canvas组件能力增强，新增部分API。
· device.getInfo API增强，新增部分返回字段。
· DFX能力增强，支持跟踪异常的方法栈。
删除特性：
· 国际化功能不再支持回溯特性。
5.「 测试 」
新增特性：
· 新增测试工具按照用例级别筛选要执行的测试用例。
· 新增测试demo用例。
6. 「 图形 」
新增特性：
· 新增组件级旋转缩放、组件级透明度。
· 新增事件冒泡机制，新增旋转表冠事件。
· 新增GIF图片解析显示，新增百分比宽高布局新增Video和二维码控件。
修改特性：
· 局部渲染和SIMD性能优化。
7.「 公共基础 」
新增特性：
· 新增dump系统属性功能。
· 为上层各模块新增内存池管理接口。
8.「 驱动 」
新增特性：
· 新增sensor、input、display驱动模型。
· 新增mipi dsi以及pwm（脉冲宽度调制）。
· 新增WIFI HDI接口以及WIFI的流控。
· 新增驱动框架IO服务分组特性。
修改特性：
· 优化驱动加载流程，支持分段加载。
9. 「 分布式通信 」
新增特性：
· 新增WiFi Aware特性模块。
· IPC新增对非对齐序列化的支持。
10.「 安全 」
新增特性：
· 新增HUKS提供SHA256/RSA3072/RSA2048/AES128/ECC安全算法以及接口，以及提供密钥管理和存储能力。
· HiChain提供轻量非账号的轻量级组件，用于设备群组管理和认证，支撑软总线通讯安全；提供API给系统服务与应用。
· 权限管理新增统一的权限管理机制，满足轻量设备权限授权需求。
11.「 AI子系统 」
新增特性：
· 新增统一的AI引擎框架，实现算法能力快速插件化集成。框架中主要包含插件管理、模块管理和通信管理等模块，对AI算法能力进行生命周期管理和按需部署
· 为开发者提供开发指南，并提供2个基于AI引擎框架开发的AI能力插件和对应的AI应用Sample，方便开发者在AI引擎框架中快速集成AI算法能力。
12.「 升级服务 」
新增特性：
· 新增轻量级设备升级能力框架，框架包括升级包的效验和解析能力，以及安装的接口，统一轻设备升级能力框架。
13.「 XTS认证 」
新增特性：
· 增加AI、DFX、global、OTA兼容性测试用例。
修改特性：
· 应用程序框架、公共通信、分布式任务调度、IOT、内核等测试能力增强。
14.「 编译构建 」
新增特性：
· 新增命令行工具hb, 采用hb set和hb build方式构建，并支持在源码目录下及任意子目录下构建。
· 支持独立芯片厂商组件。
· 支持使用组件名单独构建组件。
· 支持按开发板自定义编译工具链和编译选项。
修改特性：
· 产品配置与build_lite仓解耦，修改为“vendor/解决方案厂商/产品/config.json”。
15.「 电源管理 」
新增特性：
· 电量查询功能。
· 亮屏锁管理功能及接口。
via： bilibili @秋叶梓洛