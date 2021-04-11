大众和福特电池供应商 SK 与 LG 能源就商业机密案达成和解

4 月 11 日消息，据国外媒体报道，知情人士透露，LG 能源解决方案和 SK 创新这两大韩国电动汽车电池制造商在最后一刻，就一场激烈的贸易冲突在美国达成和解。

SK 创新同意与 LG 化学旗下的 LG 能源解决方案达成和解，避免美国政府针对其电池产品下达为期 10 年的进口禁令，并保护了佐治亚州的数千个就业机会。该和解协议的细节尚未披露。

因 LG 化学公司旗下的 LG 能源解决方案公司提出的商业机密案里，美国国际贸易委员会认为 SK 创新试图销毁证据，因此对其作出了不利裁决。这项进口禁令可能威胁到福特新款 F-150 电动皮卡和大众 ID.4 SUV 的发布。这两款汽车都计划于明年投产，而它们使用的 SK 电池都将在具有重要政治意义的佐治亚州生产。

LG 能源指控 SK 创新窃取了价值数十亿美元的关于如何制造电池的关键信息，从而赢得了福特和大众的合同。SK 创新否认从其雇佣的 LG 能源员工那里接收或使用任何机密信息。

上任不到一个月的美国贸易代表凯瑟琳 · 泰（Katherine Tai）担任这些案件的负责人，她在临近最后期限的情况下与双方举行了会谈。

此案也促使各方对美国政府展开大力游说。最近几周几乎每天举行会议，与会人员包括来自十几个政府机构的官员以及企业和汽车厂商的高管。根据美国非营利组织响应性政策中心收集的数据，LG 和 SK 去年的游说花费了超过 100 万美元。

此项和解协议为韩国和美国政府化解了棘手问题，他们此前已经花费数周时间呼吁双方达成协议。

福特公司首席执行官吉姆 · 法利（Jim Farley）在 ITC 做出决定后，于 2 月发表推文说： “这两家供应商之间主动解决争端，符合美国制造商和工人的最大利益。”