特斯拉 4680 型电池被质疑难制造，松下：有信心量产

松下认为，凭借近一个世纪的汽车电池制造经验，公司有能力量产特斯拉力推的新一代 4680 型电池，这也是制造更便宜的大众型电动汽车关键所在。

电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)在去年 9 月份举行的特斯拉电池日 (battery Day)上首次发布了 4680 型无耳极电池，称这是电池技术方面的 “重大突破”，将让特斯拉有可能生产出售价 2.5 万美元的电动汽车，这一价格比特斯拉最便宜的 Model 3 还要低约三分之一。

虽然特斯拉计划在公司自行生产 4680 型电池，但它也要求其资格最老的电池供应商松下开始生产这种类型的电池。

4680 型无耳极电池密度更高、体积更大，就以单个电池直径 46 毫米、高度 80 毫米的尺寸命名，外观上类似于缩小版的罐装啤酒。但在很大程度上这种新型电池的实用性仍未得到证实。业内专家甚至质疑，这种电池能否实现大规模量产。

市场研究公司伍德麦肯兹公司 (Wood Mackenzie)交通运输分析师拉姆 · 钱德拉塞卡兰 (Ram Chandrasekaran)说，“有很多重大的技术问题需要解决，很多行业人士已经为此努力了多年时间。”“如果能够如愿，这些电池将是突破性的。但是对于这种电池是否能够交付目前还没有定论。”

松下表示，在将这种新型电池推向市场方面其拥有无可比拟的优势。目前松下正致力于建立一条用于电池原型测试的生产线。

“生产这种体积更大的电池需要把制造工艺提高一到两个级别，否则就会出现安全问题，”松下电动汽车电池主管高本康明在一次采访中说。他说，公司久经考验的安全管理系统 “绝对让我们在这方面占据了上风”。

4680 型电池的好处在于，电池尺寸是松下目前向特斯拉供应体积较小的 1865 电池和 2170 电池的 5 倍以上。这意味着，电动汽车中所需要的电池单元可以从 4000 到 8000 个减少到 500 个左右，这也就意味着用于将单个电池单元连接在一起的接合组件减少了。高本康明团队的技术策略主管长崎彰明表示，像 4680 型电池这种新型电池是 “让更廉价电动汽车能够大规模推广的关键所在”。

然而，更大容量也使得电池生产更加困难。这种电池很容易过热，因为很难从中心向外散发热量。高本康明说，它们也更容易受到颗粒污染，而这是电动汽车电池起火的常见原因，当微小的金属碎片进入电池内部时，就会导致电池短路。

高本康明说，与其他电动汽车电池制造商相比，松下在扩大生产规模方面的速度并不快，但公司优势在于安全，能够在保证安全标准的前提下稳步扩大生产。他说，松下每年生产 25 亿颗电池而不存在重大安全问题的专有技术也使它在生产 4680 型电池方面具有优势。

在特斯拉和松下力推新一代电池之际，几乎所有汽车制造商都在竞相确保自己的核心部件供应。伍德麦肯兹公司的钱德拉塞卡兰表示，随着整个行业全面转向电动汽车领域，电池对于汽车制造商的车型划分至关重要。“这是一个关键时刻，”他说。

由于担心未来出现电池短缺问题，大众汽车等汽车制造商要求供应商提供更多电池，甚至开始自行生产电池。钱德拉塞卡兰表示，这导致整车厂商与供应商之间的关系明显紧张，因为电池制造商不愿仅仅根据对未来电动汽车销售前景的乐观预测来投资建设新产能。

这种情况在 4680 型电池的开发过程中表现得很明显。马斯克为特斯拉设定了一个极其激进的目标，称特斯拉电动汽车年产量在 2030 年将达到 2000 万辆。他计划在公司内部自行生产电池。据报道，马斯克还在与松下以外的电池制造商商谈合作事宜。反过来松下则表示，它将准备向特斯拉以外的电动汽车制造商销售这种电池。

但新一代电池技术的发展也突显出，如果电动汽车制造商和电池供应商现在能够在开发出独有技术，在未来的电动汽车销量增长浪潮中共同受益，那么双方就有可能迎来互利共赢的局面。

马斯克本人在去年 11 月份举行的欧洲电池会议上发言时也承认了大规模量产 4680 型电池存在挑战。马斯克表示，特斯拉已经在 “实验台”制造出这种电池，并打算很快在 “试点工厂”进行试生产，但 “扩大生产过程比在实验室证明电池的可行性要困难得多。”

自 2010 年以来，松下一直在大规模生产车用锂离子电池。大约在同一时间，其最大的合作伙伴特斯拉刚刚上市。

去年 10 月份，松下首席财务官宣布公司将开始研究 4680 型电池。此后不久，彭博市场分析师詹姆斯 · 弗里斯（James Frith）在一份报告中写道，“与像松下这样在量产电池方面有着丰富经验的合作伙伴合作，将提高特斯拉实现其电池日目标的可能性。”

对于松下来说，其正在减少对消费电子核心业务的依赖，特斯拉要求生产的 4680 型电池也是公司潜在的增长来源。考虑到马斯克希望上路的电动汽车数量以及其他汽车制造商的需求，如果松下决定继续生产 4680 型电池，高本康明说，那么 “我们将大规模量产。”