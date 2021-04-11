TikTok 蝉联今年 Q1 全球下载量榜首

IT之家4月11日消息 研究机构 Sensor Tower 发布数据，TikTok 蝉联 2021 年第一季度全球移动应用下载量榜首，其中 3 月下载量超过 5800 万。

目前，TikTok 仅在美国月活跃用户就超过 1 亿。伴随着 TikTok 全球流行，短视频承载的中国文化元素也跨越语言障碍，收获了日益广泛的关注。



在 TikTok 上检索 “China（中国）”，相关话题视频总观看量超过 130 亿次。中国的传统工艺、民俗文化、饮食文化、风俗习惯、国宝熊猫等短视频内容。YouTube 上最火的出海网红李子柒，2019 年 10 月开始在 TikTok 发布作品。目前，她在 TikTok 上拥有 200 多万粉丝，获得超过 1500 万点赞。

除此之外，“#hanfu（汉服）”也是 TikTok 上中国文化流行的一个缩影，相关话题总观看量超过 3 亿。这些视频涵盖汉服街拍照、武侠风、手指舞等多种题材。

其中，西安大唐芙蓉园带火的大唐不夜城 “不倒翁小姐姐”在 TikTok 上，这条视频被观看超过 320 万次，获赞 40 万。评论区有 1500 多条留言，包含英语、韩语、越南语、阿拉伯语等各钟语言。