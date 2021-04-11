当贝 X3 激光投影仪发布：3200 流明亮度 MEMC 运动补偿，5799 元

IT之家4月11日消息 一直注重于安卓智能电视软件、应用市场的品牌当贝近日推出了 X3 激光投影仪，采用小巧的立方体外形设计，零售价 5999 元，首发价格 5799 元。

当贝 X3 可以最大投射 300 英寸画面，分辨率 1080P，采用 DLP 成像技术，刷新率 120Hz。

这款产品采用 ALPD 激光光源，可以达到 3200ANSI 流明的亮度，在省电的同时保证良好画质。具有饱和度高、对比度高的特点。投影仪搭载 ToF 传感器以及 CMOS 摄像头模组，支持全局自动对焦、自动梯形校正。此外，投影仪内置环境光传感器，支持自动调节画面亮度。

当贝 X3 投影仪具有联发科 MT9669 四核芯片，具有 3GB RAM、64GB Emmc 5.1 闪存。这款处理器支持全局 MEMC 运动补偿技术，支持 HDR10+ 解码，有着 AI 智能画质增强功能。

软件方面，投影仪搭载当贝 OS 系统，可连接 5GHz WiFi 进行电影、电视剧等资源的点播，还支持遥控器找回功能。投影仪支持主动快门式 3D 技术，可以观看 3D 电影。

音频方面，当贝 X3 内置 2×10W 音箱，支持蝰蛇音效，有着杜比、DTS 认证。此外，投影仪内置导热管保证小体积内的散热能力。

IT之家了解到，当贝 X3 投影仪兼容 Switch 游戏主机，HDMI 延迟低至 20ms。投影仪蓝牙 5.0 技术可以连接无线蓝牙耳机、游戏手柄等，丰富体验。

这款产品将于 4 月 15 日正式发售，目前预售价 5799 元。