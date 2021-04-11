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当贝 X3 激光投影仪发布：3200 流明亮度 MEMC 运动补偿，5799 元

2021/4/11 17:57:14 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家4月11日消息 一直注重于安卓智能电视软件、应用市场的品牌当贝近日推出了 X3 激光投影仪，采用小巧的立方体外形设计，零售价 5999 元，首发价格 5799 元

当贝 X3 可以最大投射 300 英寸画面，分辨率 1080P，采用 DLP 成像技术，刷新率 120Hz

这款产品采用 ALPD 激光光源，可以达到 3200ANSI 流明的亮度，在省电的同时保证良好画质。具有饱和度高、对比度高的特点。投影仪搭载 ToF 传感器以及 CMOS 摄像头模组，支持全局自动对焦、自动梯形校正。此外，投影仪内置环境光传感器，支持自动调节画面亮度。

当贝 X3 投影仪具有联发科 MT9669 四核芯片，具有 3GB RAM、64GB Emmc 5.1 闪存。这款处理器支持全局 MEMC 运动补偿技术，支持 HDR10+ 解码，有着 AI 智能画质增强功能。

软件方面，投影仪搭载当贝 OS 系统，可连接 5GHz WiFi 进行电影、电视剧等资源的点播，还支持遥控器找回功能。投影仪支持主动快门式 3D 技术，可以观看 3D 电影。

音频方面，当贝 X3 内置 2×10W 音箱，支持蝰蛇音效，有着杜比、DTS 认证。此外，投影仪内置导热管保证小体积内的散热能力。

IT之家了解到，当贝 X3 投影仪兼容 Switch 游戏主机，HDMI 延迟低至 20ms。投影仪蓝牙 5.0 技术可以连接无线蓝牙耳机、游戏手柄等，丰富体验。

这款产品将于 4 月 15 日正式发售，目前预售价 5799 元。

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关键词：当贝投影仪

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