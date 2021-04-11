AMD R7 5700G 正式版处理器曝光：Vega 8 核显，单核最高 4.65GHz

IT之家4月11日消息 Chiphell 论坛用户 @Ivanonline 提前拿到了 AMD R7 5700G 正式版处理器，并进行了一系列烤机、跑分测试。尽管这款 CPU 此前有 ES 工程版被曝光，并在闲鱼和海外流出，但这是第一次有正式版处理器亮相。

AMD R7 5700G 采用 Zen3 架构，内置 Vega 8 核显。处理器采用台积电 7nm 制程工艺，8 核 16 线程，具有 16MB L3 缓存。这款处理器基础频率 3.8GHz，最大频率在 4.6GHz 左右，爆料者表示单核频率最大为 4.65GHz，且超频潜力十分有限，4.7GHz 时进行 FPU 烤机会黑屏。

核显方面，R7 5700G 搭载 Vega 8 GPU，具有 8 ROPs 光栅单元 + 32 TMUs 纹理单元，共有 512 个流处理器。核显采用 PCIe 3.0x16 通道，显存位宽 128bit，共享 4GB 显存。爆料者表示，由于这款处理器尚未发布，因此核显驱动也没有，因此核显的 GPU 频率显示也不正确。

除此之外，AMD R7 5700G 在主板 BIOS 里支持 PCIe 4.0 通道，可以为外置显卡选择 PCIe 4.0。

IT之家了解到，爆料者还公布了处理器的跑分情况。使用 CPU-Z 进行 17.01.64 跑分时，单核成绩 631.3 分，多核成绩 6782.4 分。处理器最高频率设置为 4.65GHz 时，Cinebench R23 跑分成绩为单核 1500 分，多核 15458 分。

根据此前消息，这款处理器在开启 fclk 异步的情况下，内存频率可超频至 5333MHz，时序 18-24-24-46。