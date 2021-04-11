苹果 HomePod 智能音箱宣布停产一个月后，官方白色版仍可购买到

IT之家4月11日消息 外媒 9to5 Mac 报道，HomePod 作为苹果的停产产品即将达到一个月的时间。与 iMac Pro 不同的是，iMac Pro 在 13 天内就从苹果官方商店里消失了，而白色版 HomePod 几乎还在美国各地销售。

IT之家获悉，今年 3 月 12 日，苹果公司宣布原来的 HomePod 将停产，因为它将重心转移到 HomePod mini 上。当时苹果公司表示，

“HomePod mini 自去年秋季首次亮相以来一直很受欢迎 , 为客户提供惊人的声音 , 一个智能助手 , 和智能家居控制，所有只需 99 美元 . 我们正在集中精力推出 mini 款。我们将停售原来的 HomePod，它将继续通过苹果在线商店、苹果零售店和苹果授权经销商销售，售完即止。苹果将通过 Apple Care 为客户提供软件更新和服务与支持。”

当时，太空灰版 HomePod 已经不见了，但白色款 HomePod 仍然在苹果在线商店和大多数苹果零售店中进行销售。

▲国行目前只有 HomePod mini 在售

一个月后，对于苹果多年来的第一款智能音箱来说，还有现货可能算是一个悲哀的现实。外媒认为，HomePod 是苹果最被误解的产品，虽然很多人都喜欢它，但很清楚为什么它没有成为苹果希望的主流热卖产品。

YouTuber Michael Kukielka 近期表示，购买的第二台 HomePod 还是 2017 年生产的。

综合这些情况，我们就知道苹果为什么停售 HomePod 了。苹果还将 HomePod 的价格降低了 50 美元，并对员工进行了大幅度的优惠。

苹果会让一款停产的产品活多久？就目前来看，白色款的 HomePod 似乎还能再保留一段时间。