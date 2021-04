苹果或将在 Apple One 中整合 Podcasts + 播客订阅服务，加量不加价

北京时间 4 月 12 日早间消息,据报道,按照苹果以往的做法,该公司有可能会在今年的发布会上推出播客服务 Podcasts+。

苹果之前已经推出了 Apple News+、Apple Arcade、Apple TV + 和 Apple Cards,去年则发布 Apple One 订阅服务,可以绑定多款服务,并获得一定的优惠。

由于 iOS 14.5 肯定会在近期推出,苹果有可能会在其中在增加 Podcasts + 播客订阅服务。原因如下:

在 2 月发布 iOS 14.5 第一个 beta 版时,Apple Podcasts 应用就对用户界面进行了小幅调整,在后续的 beta 版中,又进行了更多调整:当用户下载 iOS 14.5 beta 4 时,会看到新的欢迎页面增加了 “新节目”、“关注节目”和 “保存进度”等内容。

此举表明苹果仍在围绕订阅和追更提炼设计语言。在将 Podcasts 应用中的 “订阅”按钮修改成新的 “关注”按钮后,苹果现在已经不再强调所有内容免费提供了。

正是考虑到这些变化,所以该公司可能会首次推出播客订阅服务。苹果在推出 TV + 之前,就发布了《Planet of the Apps》等自制内容。

随着苹果在其 Podcasts 应用中着重宣传《For All Mankind: Official Podcast》等自制内容,并推出了纯语音电视剧《骇人来电》(Calls),所以上述调整完全有可能是在 Apple One 中整合 Podcasts + 订阅服务的第一步。

播客巨头 Spotify 正在将音乐和播客集成在一起,并在测试针对语音节目开通分级订阅模式,所以苹果完全有可能采取同样的措施,还有可能在 Apple One 的基础套餐里加入 Podcasts+。

苹果可以在不额外收费的情况下,通过增加服务来提高 Apple One 捆绑套餐的吸引力。倘若果真如此,这款每月起价 14.95 美元的服务就将包含 Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade、50GB iCloud 存储和 Podcasts+。

你是否认可这种猜测?你又是否愿意为优质语音节目付费呢?