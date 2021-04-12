印度科技行业四天诞生六只 “独角兽”，而过去 2 年仅 13 家

4 月 12 日消息，在过去四天时间里，印度科技行业至少诞生了六家所谓的 “独角兽”企业，即估值达到 10 亿美元或更高的初创公司。

其中，投资平台 Groww 的估值超过 10 亿美元，通讯机器人初创公司 Gupshup 估值达到 14 亿美元，数字药房 API Holdings 估值接近 15 亿美元，应用程序开发商 Mohara Tech 和社交商务初创公司 Meesho 估值都为 21 亿美元，金融技术提供商 Cred 估值达到 22 亿美元。

市场研究机构 CB Insights 的数据显示，印度在 2020 年全年总共出现七家新的 “独角兽”，2019 年只有六家。其中，数字支付巨头 Paytm 的估值达到 160 亿美元，是印度目前估值最高的初创公司。

在投资于初创企业的风险资本金额方面，印度也始终远远落后于美国和中国。研究机构 Preqin 的数据显示，2020 年印度创企所获风险投资总额为 118 亿美元，相比之下，美国和中国公司分别获得 1430 亿美元和 830 亿美元投资。

德勤合伙人 P.N. 苏达山 (P.N.Sudarshan)表示，日本软银集团、老虎环球以及南非 Naspers 等全球投资者都有大量资金可用，他们在印度科技创业领域看到越来越多的机会。