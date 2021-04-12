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百度获全国首个自动驾驶公交车示范运营许可，市民可预约体验

2021/4/12 14:42:39 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 4 月 12 日消息 今日重庆市永川区举办了自动驾驶公交车运营启动暨智慧交通项目战略合作签约仪式。活动当天，全国首个自动驾驶公交车示范运营项目正式落地重庆永川。

IT之家了解到，重庆市民可以通过 Apollo Go、百度地图、永川服务公社等 APP 端口进行预约，体验自动驾驶公交车出行。运营路线途经永川神女湖、农机校、兴龙湖、文理学院东门、观音山公园等站点，双向里程近 10 公里。

2019 年 8 月智博会期间，由永川区政府、百度公司、重庆车检院合作实施的 “西部自动驾驶开放测试与运营基地”项目落地永川。2020 年 8 月，“西部自动驾驶开放测试与运营基地”一期建成投用，可同时承载 200 台智能驾驶汽车开展测试。

目前，该基地已拥有出租车、公交车、园区观光车等自动驾驶车辆类型，获得重庆市 13 张自动驾驶载人测试运营牌照，成为西部地区应用场景较丰富、自动驾驶车辆规模较大的测试和示范基地。

4 月 12 日，随着国内首条自动驾驶公交车线路在永川投入商业运营，这个基地将创造国内 3 个 “首个”：一是国内首个 L4 级自动驾驶开放测试基地；二是国内首个集 “实验室、封闭道路、开放道路、虚拟仿真”为一体的全链条测试服务体系；三是国内首个自动驾驶公交车示范运营基地。

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关键词：百度Apollo自动驾驶

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