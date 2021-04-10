马斯克：特斯拉 FSD Beta 9.0 版本接近完成，无需依赖雷达

IT之家 4 月 10 日消息 特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克在推特上表示 FSD（即 FullSelf-Driving，完全自动驾驶系统）Beta 9.0 版本几乎已准备完毕，他强调此次的阶跃变化改进是巨大的，特别是在应对奇怪的极端情况和恶劣的天气上。马斯克表示，该版本是纯视觉方案，不依靠雷达。

此外，特斯拉 CEO 还透露，FSD 将代替特斯拉自动驾驶系统，为 The Boring Company 在拉斯维加斯环形隧道的投资项目提供技术动力。

根据埃隆 - 马斯克的说法，特斯拉全自动驾驶测试版现在已经到了 9.0 版本，带来了该公司对自动驾驶功能的多项改进。这次更新后，车辆的过弯能力以及对恶劣天气的适应性都会得到改善。

特斯拉计划于 2021 年 4 月发布的 FSD Beta 8.3 更新，因 “重大架构变更”而被搁置，特斯拉将直接发布 9.0 版本代替它。

马斯克最初在 3 月 7 日表示，由于 FSD 测试版的需求量很大，公司正在为特斯拉汽车增加 “下载测试版按钮”功能。他还鼓励购买了 FSD 选项的特斯拉车主加入开发计划，让自己的汽车随心所欲地自动驾驶。

3 月 13 日，马斯克在 Twitter 上宣布，计划将 FSD Beta 扩大到 2000 多名车主，同时其取消了部分测试版司机的准入资格，原因是他们对道路不够重视。

IT之家了解到，出于对道路安全的担忧，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）从 2019 年起就开始关注特斯拉的 FSD 功能。