再创纪录：加密货币市值超 2 万亿美元

IT之家 4 月 6 日消息 根据数据和市场跟踪机构 CoinGecko 和 Blockfolio 的数据，加密货币市值在周一达到了 2 万亿美元的历史峰值，因为过去几个月的收益吸引了机构和散户投资者的需求。

大涨由比特币领涨，比特币市值保持在 1 万亿美元一周，创下了自己的里程碑。比特币最新上涨 1.4%，报 59,045 美元。自 3 月中旬创下超过 61,000 美元的巅峰以来，比特币一直在一个相对狭窄的范围内交易。

分析师表示，只要比特币保持在 5.3 万美元以上，就能维持 1 万亿美元的市值。

以市值计算的第二大加密货币 Ethereum 上涨 1.3%，报 2103 美元。周一其市值为 2440 亿美元。其在上周五创下了 2,144.99 美元的历史新高。

“势头和兴趣已经开始扩大到比特币和以太币之外，”加密交易所 Bitfinex 的首席技术官 Paolo Ardoino 说。

“随着行业的不断成熟，我们预计会有更多基于区块链的应用被引入世界，与此同时，围绕其他替代资产的兴趣也会激增 ...... 因为它们变得更加市场化，”他补充道。

区块链数据提供商 Glassnode 在一份研究报告中表示，比特币连续一周保持 1 万亿美元市值的事实是 “对比特币和整个加密货币资产类别的强大信心投票”。

IT之家了解到，比特币今年涨幅超过 100%，而以太坊涨幅近 190%。两者都大幅超越了传统的资产类别，受到主流公司和大型投资者进入加密货币世界，包括特斯拉公司和 BNY Mellon。