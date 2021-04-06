推特 CEO 多西转发文章为 “比特币之父”中本聪 “庆生”，数字 6102 究竟代表什么

4 月 6 日消息，据国外媒体报道，今日，加密头号粉丝推特 CEO 杰克 · 多西（Jack Dorsey）在推特上转发了一篇文章链接，为中本聪 “庆生”。

文章标题为 “今天是中本聪 46 岁生日”，附一张图片，是一个比特币符号的蛋糕，上面的数字 6102 映入眼帘。但是 “6102”到底是什么意思呢？

资料显示，88 年前的今天，为了在大萧条时期有效推动美国的经济复苏，前美国总统罗斯福签署并公布了政府法案 6102（Executive Order 6102），规定公民私人拥有黄金是非法的。美国民众迅速将其黄金以当时的官方价格 20.67 美元卖给政府，帮助美联储完成大规模采购黄金的计划。

而 P2P 基础论坛资料显示，政府强制执行 6102 法案的当天恰好是比特币创始人中本聪（Satoshi Nakamoto）的注册生日。除此之外，他还选择了 1975 年作为注册生日的年份，这一年 6102 法案被废除。

据猜测，这一选择或许代表了中本聪对政府货币政策历史处理方式及其对公民影响的理解。把出生年份定为 1975 年，估计是希望自己的假名身份象征着政府对货币控制的终结，而比特币的出现也确实可以发挥这种作用。

文章的最后，作者表示，为了庆祝中本聪这位匿名创作者选择的生日，收集了一些关于他的科普和故事。无论他是谁，他在哪里，将永远载入史册。