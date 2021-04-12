上汽通用 2021 上海车展抢先看，凯迪拉克纯电概念车 LYRIQ 将首次亮相

4 月 12 日消息，第十九届上海国际汽车工业展览会将于 2021 年 4 月 19 日至 28 日拉开大幕。据悉，上汽通用汽车将携旗下别克、雪佛兰和凯迪拉克三大品牌共 44 款展车焕新登场。

在国家会展中心 3 号馆超过 6700 平方米的展位上，上汽通用汽车三大品牌将呈现全球首秀概念车以及多款全新上市车型、市场热销车型。

其中，别克品牌将带来在车展前夕别克品牌之夜上全球首发的全新昂科威 Plus 和全新威朗 Pro GS；雪佛兰展台上，1953 款第一代科尔维特、1935 款第一代 Suburban 将与最新款科尔维特 C8 及 C8 敞篷版、Suburban HC 和 Tahoe Z71 携手亮相；基于通用汽车 Ultium 平台打造的凯迪拉克智能纯电概念车 LYRIQ 将首次全球公众亮相。

别克 17 款展车

本届车展，别克展台将展出由车展前夕全球首发的全新别克昂科威 Plus 艾维亚和全新威朗 Pro GS、别克全新产品矩阵以及 Electra 新能源概念车共 17 款展车。

▲全新中型 SUV 别克昂科威 Plus 拥有 2833mm 超长轴距

▲全新别克威朗 Pro GS

▲别克 Electra 新能源概念车

雪佛兰 15 款

本届上海车展，雪佛兰将携 15 款重磅产品阵容精彩登场。其中，诞生于 1953 的第一代科尔维特与诞生于 1935 年的第一代 Suburban 将与最新款科尔维特 C8 及 C8 敞篷版、Suburban HC 和 Tahoe Z71 四款明星车型携手亮相；由国内 SUV 家族旗舰雪佛兰开拓者、新探界者与全新迈锐宝 XL、科鲁泽 RS 领衔的 “全功能”和 “高性能”双元主力车队也将集结出征，配合现场大型裸眼 3D 秀、CHEVY TECH 科技展区等丰富多彩的展台互动设置。

▲由雪佛兰开拓者、新探界者、创界和新创酷组成的雪佛兰全功能车系将亮相上海车展

▲雪佛兰纯电城际轿跑畅巡

▲以 Smart Propulsion 智驱科技和 “第二引擎”智联科技打造强大的雪佛兰高性能车系

凯迪拉克12 款座驾齐整亮相

位于 3 号馆的凯迪拉克品牌将以 12 款车型的强势阵容，重磅出击本届上海国际车展。凯迪拉克智能纯电概念车 LYRIQ 将首次全球公众亮相。这款 “先锋引领”凯迪拉克豪华智能纯电新时代的概念车，将与品牌标志性车型——全新一代凯雷德 ESCALADE、“新美式豪华”全明星座驾一道，瞩目呈现耀眼风范之姿，奏响智能纯电时代新乐章。

▲凯迪拉克智能纯电概念车 LYRIQ 全球公众首秀

▲凯迪拉克 “3+3”新美式豪华全明星座驾

▲全新一代凯雷德 ESCALADE