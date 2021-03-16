自动驾驶整合大潮：通用旗下自驾明星公司 Cruise 收购 “退休社区自驾”初创企业 Voyage

北京时间 3 月 16 日下午消息，据报道，通用汽车旗下的自动驾驶子公司 Cruise 价格收购了一家名为 Voyage 的自动驾驶汽车初创企业，该公司正在养老社区提供服务。

两家公司并未披露本次收购的细节条款，双方在本周一宣布了这笔交易。Voyage 公司首席执行官奥利弗 · 卡梅隆（Oliver Cameron）将加入 Cruise，担任产品副总裁。Cruise 公司发言人拒绝就收购价格置评。

目前尚不清楚在收购之后，Voyage 是否还会继续在养老社区运营其服务。Cruise 公司发言人表示：“Voyage 所运营的社区，并不在我们的近期发展线路图上。”当前，Cruise 正专注于在旧金山推出自动驾驶打车服务。Voyage 的 60 名员工中的大部分预计将加入 Cruise。

Cruise 公司发言人说道：“Voyage 的使命与我们高度相似，并且在安全性、可用性、成本和为客户提供便利方面，与我们思路一致。他们的人才团队具有很高的生产力和资源，在开发全栈自动驾驶汽车解决方案方面具有直接经验，这将有助于加速我们打造世界上最先进的自动驾驶汽车的努力。”

本次收购恰逢自动驾驶行业整合大潮，此前一些企业已经放弃自己开发自动驾驶系统，例如 Uber。还有一些公司选择出售给其他大企业，例如 Zoox 就在去年被亚马逊收购。Alphabet 旗下的 Waymo 仍然是该行业内最引人注目的领跑者，他们在亚利桑那州运营着一支公共自动驾驶车队。

2016 年，Cruise 被通用收购，自此之后，他们一直在坚定不移地进行测试。该公司的注册测试车队已经发展到 200 多辆，但还没有宣布何时计划在旧金山向公众提供自动驾驶出租车队，其最初的计划是在 2019 年推出自动驾驶商用服务，但是后来他们推迟了这个计划。

除了通用汽车之外，Cruise 其他的投资方还包括本田汽车、软银愿景基金和微软等。