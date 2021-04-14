DARPA 与三家企业签约，要演示火箭核动力推进系统

当地时间周一，美国国防部下属研发部门高级研究计划局（DARPA）分别向三家公司授予了核动力飞船项目第一阶段合同，这些公司将在 2025 年之前建造和演示基于核动力的轨道航天器推进系统。

通用原子公司、洛克希德 · 马丁公司和杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）旗下蓝色起源公司获得了 DARPA 的合同，参与该机构的 “地月间敏捷火箭行动演示”(Draco)计划。DARPA 希望展示核热推进技术，即利用核反应堆炽热的堆芯燃料棒直接加热低沸点火箭燃料，使其瞬间气化猛烈膨胀，高速喷出以产生推力，为离开近地轨道的航天器提供动力。

DARPA 表示，核动力飞船有潜力同时实现化学推进系统的高功率和电力系统的高效率。该机构说：“这种结合将使 Draco 飞船更灵活地执行国防部的核心原则，即在环月空间 (地月之间)进行快速机动。”

授予这些公司的合同是该计划的第一阶段（18 个月），共分为两个轨道。在 A 轨道，通用原子公司将负责核热反应堆和推进子系统的设计开发，合同价值 2220 万美元。在 B 轨道，蓝色起源和洛克希德 · 马丁将开发相互竞争的航天器概念，用于演示核热推进系统，他们分别获得 250 万美元和 290 万美元合同。

Draco 计划的目标是于 2025 年在近地轨道上空发射由核热推进系统驱动的航天器。该机构相信，这项技术将使航天器能够快速进行长距离飞行。

洛克希德 · 马丁公司人类探索高级项目经理比尔 · 普拉特 (Bill Pratt)称：“核热推进是一项革命性技术，它将极大地改变航天器的运行方式，增加灵活性，并允许在比传统推进系统更短的时间内更有效地前往火星和更远的地方。在过去的几十年里，我们在核推进系统方面做了大量工作，我们将利用这些专业知识，将其与现代数字工程、现代航天器设计和创造力相结合，以推进这一新能力。”

对于蓝色起源公司来说，这是一份全新的国家安全合同。该公司专注于各种太空项目，包括开发旅游火箭新谢泼德号、可重复使用的巨型火箭新格伦号，同时还在为 NASA 开发月球载人着陆器。蓝色起源负责高级开发项目的高级副总裁布伦特 · 舍伍德 (Brent Sherwood)表示：“我们很高兴能支持 DARPA 在这一重要技术领域开发航天器。”

DARPA 预计 Draco 计划的第一阶段工作将在 2022 年底完成，届时将展开第二阶段的合同招标。