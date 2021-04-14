索尼 PS5 系统首次重大更新今日推出：支持外接存储设备和跨世代社交

IT之家 4 月 14 日消息 PlayStation 宣布，PS5 主机的首次重大系统更新将在今日于全球推出，内含许多新功能与改进。

IT之家了解到，此次更新不但支持了 PS5 拓展存储空间（但不能游玩），还提高了效率。在社交方面，PS4 和 PS5 未来将打通社区，可以相互兼容游戏，除此之外还有一些 app 更新及 PS5 的优化。

以下为此次更新为 PS5、PS4 和 PlayStation App 带来的新内容：

PS5 储存空间扩充和管理

●将 PS5 游戏储存至相容的外接式 USB 硬碟。* 有了此功能，您便可将 PS5 游戏从主机的内接式储存空间传输至 USB 扩充储存空间。这是扩充您 PS5 主机储存容量的绝佳方式，当您准备要游玩时，便可顺畅地将 PS5 游戏复制回主机的内接式储存空间。从 USB 扩充储存空间重新安装 PS5 游戏，速度比从光碟重新下载或复制更快。

●由于 PS5 游戏旨在利用游戏机的超高速 SSD，目前无法从 USB 扩充储存空间游玩 PS5 游戏，PS5 游戏亦无法直接下载至 USB 扩充储存空间。不过，您传输或複製至内接式储存空间的游戏将会在适用时自动更新。此外，针对支援选项的特定游戏，您可选择所要安装的游戏模式（例如战役模式或多人游玩模式）。

●如需使用 PS5 USB 扩充储存空间的提示（包括储存装置要求），请参阅：https://www.playstation.com/zh-hant-tw/support/hardware/ps5-extended-storage/。

如同先前所宣布，PS5 主机未来将会支援以 M.2 硬碟进行储存空间扩充。我们正致力于实现此功能，并将透过 PlayStation Blog 让您掌握更新消息。

PS4 和 PS5 主机的新社交功能

●跨世代分享游玩。PS4 和 PS5 玩家现可共同使用「分享游玩」，同时在派对中聊天。这表示 PS5 主机玩家可让好友在 PS4 主机上观看其游戏画面，甚至透过「分享游玩」试玩 PS5 游戏，反之亦然。选项包括可与好友共享萤幕、以虚拟方式将控制器转交给好友，或以虚拟方式将第二个控制器转交给好友，藉此共同游玩多人合作游戏。

●要求加入游戏连线区。好友可以加入游戏连线区对话将同时出现在 PS4 和 PS5 主机上，让您享有更多共同游玩的机会。它同时作为传送游戏邀请的捷径，缩短您与好友展开游戏的所需时间。透过私隐设定选单，您可以调整哪些人能够透过派对、游戏和讯息与您互动。

强化 PS5 主机的控制和个人化选项

●改良的 Game Base。Game Base 选单已经过改良，可更快速存取重要内容和功能。您可以轻松在派对和好友之间切换，藉此在现有的派对中开始聊天，或者看看各个线上好友正在做些什么。此外，您可以针对自己加入的各个派对，选择要开启或关闭通知。

●停用游戏聊天或调整玩家的音量。您现在可以快速停用游戏内聊天功能，此操作将会关闭您的麦克风声音，以及其他玩家的语音声音。另外，您可以在同一场聊天中轻鬆调整其他玩家的个别语音聊天音量，让您不必每次都必须提醒好友降低或调高麦克风音量。

●游戏更新预先下载。开发人员启用之后，若「自动更新」设定为启用状态，且您的主机处于开机状态或待命模式，游戏更新将会预先下载至您的主机。这将让您可在更新发布后立即游玩最新版本的游戏。

●自订游戏保存库。藉由搜寻保存库以及从检视画面中隐藏游戏之功能，如今在游戏保存库中寻找内容或将检视画面个人化都变得更加容易。

●画面缩放。您现在可从设定选单将画面缩放为最适合您的大小。

●新的奖杯设定和统计资料画面。藉由萤幕截图或影像片段的自动撷取所产生的奖杯等级，现在可供自订化——如今您能够只撷取那些获取高等级奖盃的时刻（例如金色或白金），并储存为图像/影片。我们也推出了新的奖盃统计资料画面，您可用来迅速查看奖盃等级和状态的摘要。

PlayStation App 新功能

我们更为 PlayStation App 带来了许多新功能，让以远端方式连结主机体验变得无比轻松。最近，我们推出了这些功能：将产品储存于收藏清单、在好友上线时收到通知，以及变更您的主机线上状态。未来的几週，我们将会推出更多功能，包括从应用程式加入 PS5 多人游玩连线区、管理 PS5 主机储存空间、与好友相互比较奖杯收藏，以及在 PlayStation Store 排序及筛选所显示的产品。您可从 Google Play 和 App Store 免费下载 PlayStation App。

关于 PS5、PS4 和 PS App 的大量更新与改良，我们所提到的只是一小部分而已，请试试看这些内容，并告诉我们您的感想！