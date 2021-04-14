盘点苹果春季发布会可能会推出的新品，iPad Pro 2021、AirTags 呼声最高

IT之家 4 月 14 日消息 苹果已宣布将于 4 月 21 日凌晨 1 点召开特别发布活动，名为「踏春而来」。本次活动依然采用线上直播形式，预计苹果依然是提前录制好发布会视频。

这里还有一个小趣闻，因为昨日有消息称 Siri 提前曝光了春季发布会的时间但没有一个大 V 相信，今日苹果官宣后引发网友调侃，“siri：这年头说句实话好难，都没人信我”。

从上个月开始，就有各种声音证实苹果春季发布会即将到来，但后来传出苹果其实是为了“抓内鬼”而故意放出假消息，不由引发用户唏嘘。

值得一提的是，从苹果官方海报来看，这些五颜六色的灵动线条像极了 Apple Pencil 描绘出来的笔迹，因此新款 iPad 大概率可能会成为 4 月新品的焦点。

我们回想一下苹果此前的春季发布活动，例如去年 3 月的 iPad Pro、Magic Keyboard 和 MacBook Air，以及 4 月的第二代 iPhone SE，还有 2019 年春天的 Apple News+、Apple Card、Apple TV+ 和 Apple Arcade。

不过，说了这么多，我们不妨来盘点一下今年的苹果春季发布会上可能会有哪些新奇有趣的产品吧。

从近期爆料看，配备 mini-LED 面板更新的 iPad Pro 机型、新款 iPad、新的 iPad mini、M1 版 Mac、以及万众期待的 AirTags 追踪器、引人遐想的下一代 Airpods、Apple TV 和某些软件服务，都是苹果本月可能展示的产品。

IT之家认为，虽然新品可能性众多，但实际上苹果每次发布会通常只会公布少数产品，那么让我们来看看这次发布会上最可能会亮相的各种新品吧。

此外，由于苹果此前已宣布 WWDC 将于 6 月到来，我们还有可能会提前发现一些关于下一代 iOS/iPadOS 的痕迹。

iPad Pro（>90%）

目前可信度最高、流传度最广的传闻之一是苹果新款 iPad Pro，彭博社就是这项爆料的鼎力支持者。据称，新款 12.9 英寸 iPad Pro 将采用 mini-LED 面板而 11 英寸并未改动，外观方面与现版并无不同（可能扬声器孔变少）。

mini-LED 是 用于 LCD 屏幕的一种新形式的背光。它具有许多比拟 OLED 的优点，例如更高的亮度，更高的能效以及更低的烧屏风险。虽然已非新鲜事物，但人们依然盼望 mini-LED 屏能为苹果新品带来一些引领时代的变化。预计 mini-LED 也会在今年晚些时候出现在 MacBook Pro 系列中。

此外，虽然外观方面变化不大，但有一些信息表明苹果可能在 iPad Pro 中使用新款 A14X 芯片，性能比肩新一代 Mac 中首发的 Apple Silicon M1。

新款 iPad Pro 有望将首次支持 Thunderbolt，这将为配件打开一扇更加广阔的大门，例如显示器、存储设备等，而作为对比当前的 iPad Pro 仅支持 USB-C 配件。

虽然新款 iPad Pro 看上去很诱人，但实际上很可能会延迟发货。上周有传言称苹果面临难产问题，尤其是新款 iPad。这意味着新的 iPad Pro 将在发布好一段时间之后才会开售并且限量。

当然，虽然苹果不是第一次这么干但也不用太悲观，万一只是采用 mini-LED 的型号缺货但大家还可以买到其他型号，例如此前有消息称新款 iPad Pro 上个月就已经在部分线下店中铺货。

iPad mini（>50%）

苹果最新的 iPad mini 发布于 2019 年，带来了 A12 仿生处理器以及部分功能改进。外媒 Macotakara 曾表示苹果可能会在今年推出新款 iPad mini，有望带来性能的提升，也许新机会搭载更强的 A13 甚至 A14 芯片。

据称，新款 iPad mini 采用 8.4 英寸显示屏，边框略窄，但它不会像 iPad Air 4 和 iPad Pro 那样进行大改，依然会保留顶部和底部大边框、主页按键和 Touch ID 设计。

AirTag（>80%）

关于 AirTag 的传言大概已经有将近两年之久，可谓望眼欲穿。甚至起步更晚的三星也已经推出自己的追踪器配件。苹果 AirTags 凭借苹果之名，有望为 Tile 跟踪器市场带来一轮清洗。

值得一提的是，目前苹果已经在最新的 iOS 中“查找我的”App 中添加了对该配件的支持，用户可以在 Safari 浏览器里输入 findmy://items 激活寻物功能，且已支持第三方配件。

AirTag 是一款小型寻物标签，您可以将它挂到任何产品，例如背包、钥匙扣和钱包上。然后你就可以通过“查找我的”找到这些 AirTags 所在的位置。

据悉，AirTags 将能够在野外利用数以亿部的 iPhone 来帮助保持连接状态，并通过 U1 芯片以确定它所在的精确位置信息。

Apple TV（>40%）

虽然国内用户不怎么关心，但这可是海外用户为数不多的性价比选择，而目前 Apple TV 已经有好几年没有更新了。

最近的报道表明，新款 Apple TV 将在 2021 年的某个时候投入生产，但细节尚不清楚。后来有消息称新款 苹果电视将支持 120Hz 刷新率，提供一个全新的遥控器（可通过“查找我的”进行定位）。

值得一提的是，彭博社近日表示苹果正在研发一款集成 HomePod 扬声器和摄像头的 Apple TV 组合式电视机顶盒，可实现视频通话的功能，但看起来距离发布仍有很长一段距离。

新 Mac（<50%）

苹果此前表示，将整个 Mac 产品线全部转换到 M 系列芯片将花费大约两年的时间。因此我们可以期待一下新的 Apple Silicon Mac 将在 2021 年发布，例如 iMac 以及 14/16 英寸 MacBook Pro。

值得一提的是，苹果 3 月曾宣布 iMac Pro 停产并已从官网下架。但后来有市场消息称，新 iMac Pro 有望于 6 月 举行的苹果全球开发者大会 WWDC21 亮相，因此虽然间隔时间较长但仍具有较高可信度。

此外，日媒此前报道称苹果因供应紧缺问题而推迟 MacBook 和 iPad 产品的生产，因此不排除将与新款 iPad 系列推出新款 MacBook 的可能。

AirPods 3（<40%）

虽然大家都很期待，但说实话可能性不高，因为供应链刚刚开始供货，等到大批量量产上市预计会是在在第三季度。