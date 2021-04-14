4 月 1 日起游戏审查试行评分制：低分游戏直接打回

IT之家 4 月 14 日消息 据游戏茶馆报道，中宣部出版局于 2021 年 3 月 15 日下发了《游戏审查评分细则》文件。内容显示从 2021 年 4 月 1 日起，游戏送审将试行全新的评分审查制度。低分游戏将被打回，进而无法进入版号的排队流程。

新的审核体系中，中宣部组织的 2 名以上的审核专家，将结合游戏的「初始版本」与「终审版本」，查看初始内容是否粗糙、现有内容是否过关，以及内容修改态度是否端正，并给予游戏最终的审核评分。审核将从「观念导向」「原创设计」「制作品质」「文化内涵」「开发程度」5 个分项进行打分。每一项的评分范围为 0-5 分，3 分为及格分。若游戏任何一项审核出现 0 分，将被一票否决，发回开发商重新修改。

IT之家了解到，专家组将退回 2 分以下的游戏，附上退回说明并予以警戒。游戏综合评分 3 分及以上可通过批准，而同批次中获 4 分及以上评价的游戏将得到优先批准。

以下是“观念导向”“原创设计”“制作品质”“文化内涵”“开发程度”五个角度的评分依据。

观念导向：主要考量游戏主题，玩家扮演角色以及主要玩法是否符合社会主义核心价值观，是否具备正确的历史观、人生观、世界观等。

如游戏无明显政治导向和价值取向偏差，基调格调比较好，可以打 3 分；如果存在主动传递正确价值观的行为，应酌情加分；反之，如果价值观导向存在明显问题，应打 0 分，一票否决。

原创设计：考量游戏与同类型游戏相比玩法是否有新意，美术、艺术风格、世界观构筑是否有合理创新。

原创设计的基准分为 3 分，这是一个中等水平的得分，根据情况可以酌情加减分。如果游戏中存在明显诱导玩家充值等与主流价值观违背的玩法设计，或发现游戏涉嫌侵权抄袭的，应酌情减分；如果发现明确的“扒皮”行为，直接 0 分，一票否决。

制作品质：主要考量游戏场景，角色设定，剧情文本等方面的制作是否精益求精，是否基于科学、史实或合理想象做出好的设计，是否符合游戏本身的特点及风格等。

基准分同样为 3 分，评分依据与原创设计类似。

文化内涵：主要考量游戏是否能够传播弘扬中华优秀文化，是否向玩家传播正确的科学文化知识等。

基准分同样为 3 分，可根据所列标准酌情加减分。

开发程度：主要考量游戏的完整度，比如游戏的角色是否合理、充足，剧情是否完整，功能玩法是否完全开放，游戏运行是否稳定等。

基准分同样为 3 分，根据所列标准酌情加减分。审查中如果发现公司对相关问题进行“一刀切”，或者官方承诺的玩法、场景与实际情况不符的，可酌情减分。