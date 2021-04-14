微软 Win10 年度第四次更新：19041.928/19042.928，修复部分问题，删除旧版 Edge

IT之家 4 月 14 日消息 微软已经发布了本年度的第四次 Windows 10 安全更新，修复了许多 bug。用户可通过 Windows Update 和 WSUS 更新。此外，微软还发布了 Windows 10 KB5001330 脱机安装程序。

补丁代号 KB5001330，新版本更新会自动下载，20H2 版本将升级到 Windows 10 Build 19042.928，v2004 用户则将升级到 19041.928。此外，还有适用于 Windows 10 1909 版的四月累积更新（KB5001337）以及 HoloLens 的19041.1144 更新。

新版本更新内容不少，但大都是修复性内容，主要亮点有以下几部分：

修复了Explorer.exe资源占用过高的问题。 对于文件资源管理器，微软修复了一个可能导致性能降低的内存泄漏 bug，改补丁此前已经在预览通道中的更新进行过测试。

修复部分安全问题。 修复了文件资源管理器中损坏的搜索栏问题。 删除旧版微软 Edge 浏览器。 “ Edge Legacy”程序已在 2021 年 3 月 9 日停止支持，当用户更新该版本后即自动删除或升级

修复了打印机蓝屏问题。该问题一度导致打印时会突然蓝屏死机。

IT之家提醒，脱机安装包下载地址如下：

Windows 10 KB5001337直接下载链接：64位和32位（x86）。

Windows 10 KB5001330直接下载链接：64位和32位（x86）。

微软官方说明以及完全更新内容、修复的bug、仍存在的bug请查看官方博客。

