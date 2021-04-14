华为发布追光者 100 计划：未来 5 年落实 100 个 F5G 千兆光网应用项目

4 月 12 日至 14 日，华为分析师大会在深圳举行。期间，“智简全光网：加速千兆光网建设”峰会昨日在深圳召开。会议邀请了业界知名专家和产业链各方代表，就如何加快落实我国千兆光网建设、丰富应用场景展开了研讨。

事实上，千兆光网是固定宽带演进到的第五代技术 (F5G）。工业和信息化部近日印发的《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》中，明确提出用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的 “双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备 “千兆到户”能力。

为支撑运营商和企业更好地建设千兆光网，华为传送与接入产品线总裁靳玉志在会上宣布启动 “追光者 100”行动计划，“在未来 5 年，华为将聚焦教育、环境、健康、发展、生产 5 个领域，落实至少 100 个千兆光网的应用项目”。

当然，F5G 也面临着挑战。一方面，与 5G 相比，投资对 F5G 的拉动和牵引还不够。另一方面，还缺少 F5G 相关的杀手锏应用。华为传送与接入产品线副总裁黄志勇在接受包括搜狐科技的媒体采访上直言，“即使千兆光网这么（多）宣传，大部分人没有太大感知”。

华为传送与接入产品线总裁靳玉志在峰会现场进行主题演讲

F5G 与 5G“各有所长”

F5G 和 5G 的区别何在？黄志勇告诉搜狐科技，5G 更适用于移动性多、灵活、户外的场景。在家庭或居所封闭的场景中，移动性稍微少一点但带宽要求很大，这个时候往往用 F5G。

在 TO B 的应用场景中，F5G 和 5G 往往各有所长。黄志勇举例称，矿山场景里特别需要 F5G，因为矿山有很多树型巷道，而无线信号在巷道中传输非常难。在强电的制造场景，比如说汽车加工中，光纤抗干扰无缘的好，更适合 F5G 进入。而在大型仓储的机器人搬运场景中，5G 就更适合，因为通信非常快又能减少光纤的部署。

在华为具体相关解决方案中，F5G 和 5G 相互配合。“都是按场景、按需配置，比如井上用 5G，井下用 F5G，移动采集面用 5G，固定面用 F5G。”

“5G 非常热，我搞通信很多年，真正要解决客户问题，首先要有固若金汤、超级大带宽的传输网，接入端根据场景灵活选择，哪些用 5G、哪些用 F5G。”黄志勇告诉搜狐科技，5G 是一个无线接入技术，千兆是有线光宽的接入技术，在后端回传的过程中用光网络回传，无论是 5G 还是 F5G 都需要光传输网做带宽。

千兆光网的建设与应用

据了解，广西电信从 2009 年就开始了千兆全光网络的建设。目前，广西电信已建成 800 多万 10GPON 端口，拥有 128 万千兆用户，二者数量均为全国第一。同时，广西还完成了千兆对所有县城区域的 100% 覆盖，光纤 100% 到所有行政村，OTN 100% 覆盖所有地市县乡。

未来 3 年，广西电信计划将 14 个地市建设成为 “千兆城市”，并进一步加强千兆光网与 5G 的协同发展。在峰会上，广西电信总经理叶松华强调：“电信运营商的主要职责是快速实现全社会的网络化，终极使命就是要让任何主体在任何时间、任何地点，以合理的价格获取适合自己个性化需求的通信连接——最大的带宽、最低的时延、最广的连接。”

应用方面，深圳南山医院网络技术科主任朱岁松在峰会上分享了全光网络在智慧医疗中的创新应用。

朱岁松表示：“医院采用全光园区方案后，网络稳定可靠，医疗影像系统访问时长由近 20s 提升到 1s 以内。同时基于该网络实现了协和深圳医院 89 家社康诊所，5 家综合医院的病案共享转诊，支撑高效数字化办公，有效提升病患就医体验。”

目前，基于光纤的政企和家宽业务已经成为运营商收入增长的重要动力。以中国移动为例，2020 年专线收入增长高达 19%，远高于总收入增幅，政企客户数量增长 34%，云收入翻了 3 倍。家宽领域，全球家宽收入增幅普遍高于移动收入，在疫情和新兴业务的双重推动下，家宽的增长势头还将持续。

靳玉志指出，华为通过建设一张全光基础网，加速千行百业的数字化转型。对运营商来说，在品质家宽方面，通过联接、组网、场景宽带三波建设，实现体验经营；在品质专线方面，通过向下联百业，向上入专云，可以帮助运营商持续增收。同时，利用千兆光网大带宽、安全、可靠、抗干扰等差异化特点，华为也可将技术领先的优势延展至教育、医疗、制造、交通、电力等行业应用，推动行业数字化转型。

千兆光网的经济、社会价值已经达成共识。在海外，已有 159 个国家发布了全光网络建设计划。根据预测，未来 3 年国内千兆网络将覆盖 4 亿家庭，用户数达到 3 千万，建成 100 个千兆城市。