索尼 Xperia 1 III / 5 III 发布：搭载骁龙 888，首发 4K 120Hz 21:9 屏

IT之家 4 月 14 日消息 根据外媒 Phonearena 的报道，索尼现已在海外发布了两款旗舰手机——Xperia 1 III 和 Xperia 5 III。

IT之家了解到，新款 Xperia 1 III 和 Xperia 5 III 沿袭老款的设计语言，依然采用 21:9 屏幕，金属框架和玻璃背板，边框右侧配备电容指纹识别器，物理快门按钮采用了两段式，先进的 3.5 mm 耳机插孔也依然存在。

索尼 Xperia 1 III 搭载了世界首款 6.5 英寸 21:9 CinemaWide 4K HDR OLED 显示屏，支持 120Hz 刷新率；Xperia 5 III 配备了 6.1 英寸 21:9 CinemaWid 120Hz HDR OLED 显示器，FHD + 分辨率。从索尼的 Bravia 电视系列借用的 X1 remastering 技术也与 Bravia HDR 一起呈现，前置立体声扬声器上还支持 DolbyAtmos。

相机方面，Xperia 1 III 和 Xperia 5 III 采用了潜望镜变焦系统，搭载可变焦远摄镜头，可在 70mm 和 105mm 两种焦距之间切换。新机的相机系统可提供 16mm、24mm、70mm 和 105mm 的焦段，涵盖了大多数照片和视频场景。其自动对焦技术来自索尼 Alpha 专业相机，结合 Camera Pro 应用程序，为用户提供专业算法。

配置方面，两款新机搭载骁龙 888 5G 芯片组，Xperia 1 III 可选 12GB 的内存和 256GB 的闪存，而 Xperia 5 III 为 8GB+128GB 的配置。两款机型均配备 4500 毫安的电池，配套 30W 快速充电器，可在 30 分钟内充电 50%。

索尼 Xperia 1 III 和 Xperia 5 III黑灰紫三色，2021年6月起开售。

▲Xperia 1 III

▲ Xperia 5 III