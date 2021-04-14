2002 年就有人让猴子用意念玩游戏，但马斯克做的事依然很重要

埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)旗下脑机接口公司 Neuralink 最近发布了新视频，显示大脑中植入芯片的猴子能够用思维打电脑游戏，从而引发了热议。但有专家指出，这实际上算不上新鲜事儿，早在 2002 年就有人做到过。

在上周发布的一段视频中，Neuralink 展示了在灵长类动物身上测试其脑机接口技术的最新进展情况。在视频中，Neuralink 声称六周前在名为佩格（Pager）的猕猴大脑中植入了芯片，它仅仅通过这个芯片就可以玩乒乓球视频游戏，以获得香蕉奶昔作为奖励。

客观地说，这是相当令人惊讶的成就。正如马斯克在推文中所说的那样：“一只猴子真的在用大脑芯片玩电子游戏！！”

然而，或许更令人惊讶的是，猴子用思维玩电子游戏实际上已经有近 20 年的历史了。纽卡斯尔大学的安德鲁 · 杰克逊教授（Andrew Jackson）称：“猴子用思维控制电脑光标并不是什么新鲜事儿。”他补充说，第一次类似 Neuralink 技术的演示早在 2002 年就出现了。

2002 年，一组研究人员展示了他们可以让猴子使用思维随意移动电脑屏幕上的光标。当时他们指出，这项技术可以用来帮助瘫痪的人以类似的方式控制屏幕。

杰克逊补充说，这项技术背后的想法可以追溯到 20 世纪 60 年代。1969 年，一位名叫埃伯哈德 · 费茨 (Eberhard Fetz)的研究人员将仪表上的指针连接到猴子大脑中的单个神经元上，并能够训练猴子仅利用大脑活动就能移指针。

Neuralink 成立于 2016 年，正在开发一种微芯片。理论上，这种芯片将被植入人的头骨中，电线将沿着头盖骨散开进入大脑。这些电线将能够记录大脑活动，以及刺激大脑的特定区域。

Neuralink 的想法是，这些芯片可以在短期内帮助研究和治疗神经疾病。但马斯克说，从长远来看，它们将帮助他实现理想中人类意识和人工智能之间 “共生”的目标。

多年来，马斯克始终在炒作在猴子身上的各种测试。2019 年，在 Neuralink 设计的流媒体演示中，马斯克首次向世界暗示了 Neuralink 在猴子身上的测试。他当时称：“一只猴子已经能够用其思维控制一台电脑。”

加州大学神经生物学助理教授安德鲁 · 海瑞斯（Andrew Hires）在 2019 年就曾说过，他对 Neuralink 能够实现这样的技术并不感到惊讶，并准确预测了 Neuralink 在最新视频中展示的那种 “心灵感应”技术。

海瑞斯预测：“这只猴子不是在网上冲浪，它很可能是在通过移动光标来移动一个小球，并试图与目标相匹配。”这与佩格在最新视频中所玩的游戏非常吻合。

今年早些时候，马斯克再次开始大肆宣传对猴子的测试。1 月 31 日，他在语音社交应用 Clubhouse 上接受采访时说：“我们已经在一只猴子的头骨里植入了无线设备，它可以用思维玩电子游戏。”

马斯克是个非常精明的营销者，知道如何利用自己的名声来为其公司打广告。值得注意的是，在视频的结尾，他呼吁人们申请 Neuralink 的工作，这实际上是个巧妙的招聘战略。

虽然神经学家表示，让猴子用思维玩电脑游戏的基础技术并不具有革命性意义，但他们依然赞扬了 Neuralink 在无线芯片工程技术方面取得的进展。

杰克逊教授在 2020 年 9 月接受采访时表示，任何开发不需要电线的神经接口技术都是好事，因为它降低了感染的风险。他说：“仅仅从动物的福利角度来看，我认为如果你能用不涉及电线穿过皮肤的东西做实验，那将会改善动物的福利。”他补充说，这将来也可能对人类有好处。

在回应最新视频时，杰克逊说，虽然这不是惊天动地的壮举，但它是个重要的概念证明。他解释称：“我当然不是要批评 Neuralink 展示以前已经有人做过的事情，这是验证任何新技术的明智方式。如果你发明了一台新望远镜，首先把它指向你知道自己会看到什么更有意义。所以，Neuralink 显然正在沿着一条非常明智的路线来验证他们的设备。”

伦敦帝国理工学院的生物工程研究员赖利 · 格林（Rylie Green）说：“我能从视频中看到的最好的一件事就是猕猴可以自由移动，也没有可见的设备与它相连。我想说，这绝对是一大进步。即使这不是超级创新，也是向前迈出的积极一步。”