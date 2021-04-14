谷歌 Chrome 浏览器存在远程代码执行漏洞，综合评级为 “高危”

IT之家4月14日消息 4 月 14 日，国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）收录了 Google Chrome 远程代码执行漏洞（CNVD-2021-27989）。IT之家获悉，黑河攻击者利用该漏洞，可在未授权的情况下远程执行代码。目前，漏洞细节已公开，厂商尚未发布新版本修复该漏洞。

一、漏洞情况分析

Google Chrome 是一款由 Google 公司开发的网页浏览器，该浏览器基于 WebKit、Mozilla 等开源软件开发，目标是提升稳定性、速度和安全性，并创造出简单、有效的使用者界面。

2021 年 4 月 14 日，国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）收录了 Google Chrome 远程代码执行漏洞。未经身份验证的攻击者利用该漏洞，可通过精心构造恶意页面，诱导受害者访问，实现对浏览器的远程代码执行攻击 , 但攻击者单独利用该漏洞无法实现沙盒（SandBox）逃逸。沙盒是 Google Chrome 浏览器的安全边界，防止恶意攻击代码破坏用户系统或者浏览器其他页面。Google Chrome 浏览器默认开启沙盒保护模式。

CNVD 对该漏洞的综合评级为 “高危”。

二、漏洞影响范围

漏洞影响的产品版本包括：

Google Chrome < = 89.0.4389.114。

三、漏洞处置建议

目前，Google 公司尚未发布新版本或补丁包修复漏洞，CNVD 建议用户使用 Google Chrome 浏览器时不关闭默认沙盒模式，同时谨慎访问来源不明的网页链接或文件。