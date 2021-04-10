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DuckDuckGo 浏览器插件更新，用于屏蔽谷歌 FLoC 隐私追踪功能

2021/4/10 15:28:35 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家4月10日消息 根据外媒 Neowin 消息，主打隐私保护的搜索引擎 DuckDuckGo 近日更新了为谷歌 Chrome 浏览器开发的防追踪插件，新增了屏蔽谷歌 FLoC 追踪器的功能。在不久前，谷歌推出了 FLoC (Federated Learning of Cohorts) 工具，用于收集用户浏览习惯，并不依赖 Cookie。尽管该工具不会为每一个用户量身定制广告，而是把用户群进行分类，但这依旧有泄露隐私的风险。

▲ 图片来自 Neowin

FLoC 屏蔽功能将在 DuckDuckGo 2021.4.8 版本的浏览器插件推出，官方表示，本次更新依旧等待谷歌的批准，但预计会很快获批上架。如果用户已经安装有 DuckDuckGo 扩展程序，会自动进行更新，否则的话需要访问 Chrome 浏览器扩展商店来安装。

IT之家了解到，DuckDuckGo 创始人 Gabriel Weinberg 表示 FLoC 并不有利于隐私，这项功能默认开启来进行用户行为追踪，不尊重用户的隐私。如果谷歌决定推广 FLoC 功能，应该明确告知用户，并且可以手动关闭。

外媒表示，随着第三方 Cookie 进行用户隐私收集的做法越来越受到抨击，这种方式的有效性也大不如以前。因此谷歌试图通过给用户分类的方式来进行群体划分，便于广告商进行推送。

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关键词：浏览器Chrome谷歌

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