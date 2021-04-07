移动支付普及，今年已有 431 家银行网点关门

IT之家 4 月 7 日消息 据证券日报报道，随着人们支付习惯和业务办理习惯的改变，银行的线下网点正急剧减少。

近年来，银行线上业务正在加速发展，已经有不少银行网点的功能越来越多地迁移到了线上，超过 90% 以上的零售业务都可以通过手机办理，到银行线下网点办理业务的人逐渐减少。部分银行近年的年报显示，银行网点数量呈现连续缩减的趋势。以中行为例，2018 年至 2020 年各年度末，该行营业网点数分别为 10726 个、10652 个、10487 个。根据银保监会金融许可证信息平台的数据统计后发现，截至 4 月 6 日，商业银行机构退出列表显示，今年以来已有 431 家银行网点终止营业。

同时，银行 ATM 机的数量也在缩减，根据央行最新公布的《2020 年支付体系运行总体情况》，截至 2020 年末，ATM 机具为 101.39 万台，较 2019 年末减少 8.39 万台。全国每万人对应的 ATM 数量 7.24 台，同比下降 7.95%。

IT之家了解到，与之形成鲜明对比的是，银行非现金支付业务大幅增长。根据央行公布的数据显示，2020 年，全国银行共办理非现金支付业务 3547.21 亿笔，金额 4013.01 万亿元，同比分别增长 7.16% 和 6.18%。