首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

曝荣耀首款折叠屏手机 Magic X 将于下半年推出，采用维信诺屏幕

2021/4/15 8:15:51 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 4 月 15 日消息 据腾讯《一线》，知情人士透露荣耀手机将在今年下半年推出旗下首款折叠屏手机，名为荣耀 Magic X，屏幕供应商为维信诺。

“荣耀基本上是效仿华为手机之前的做法，所以 Magic 系列里也会有折叠屏产品。”荣耀内部人士对此称，都在规划之中。

IT之家曾报道，维信诺此前发布公告称，他们于 2020 年 12 月 15 日与深圳市智信新信息技术有限公司和荣耀终端签署了《采购主协议》，向荣耀供应柔性显示屏与触摸屏贴合组件，订单含税金额为 4.07 亿元

值得一提的是，此前微博博主 @长安数码君 透露，荣耀 Magic X 系列为折叠屏手机产品，暂定年中发布（6 月份前后），现在看来似乎又推迟了一点时间，考虑到受供应影响导致业内近期多有推迟这也是情理之中的事情。

还博主还表示，荣耀 Magic 系列定位超级旗舰，对标华为 Mate 系列，届时旗下会有手机、平板、笔记本电脑、手表等不同方向的产品，Magic 旗下也将会有不同的系列。

此外，荣耀 CEO 赵明通过采访表示，荣耀把华为三星苹果当做竞争对手，荣耀将会在今年推出超高端旗舰 Magic 系列，未来 Magic 将超越华为 Mate 和 P

从荣耀公布的路线图来看，荣耀折叠屏机型预计将在 7 月或 10/11 月发布，但也有可能会在 6 月初左右亮相。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：荣耀手机荣耀magic

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用