《仙剑 1-3》系列作品正式上线 Steam，开启首周优惠

IT之家 4 月 15 日消息 今日《仙剑奇侠传》系列现已正式上线 Steam，分别为《仙剑奇侠传》98 柔情篇 / DOS 版、《仙剑奇侠传二》、《仙剑奇侠传三》、《仙剑奇侠传三外传》。

上述作品还开启了首周优惠，其中《仙剑奇侠传》98 柔情篇 / DOS 版优惠价 14 元，《仙二》优惠价 17 元，《仙三》优惠价 23 元，《仙三外传》优惠价 23 元，均支持 Windows 7 / 8 / 10 系统。

IT之家附游戏具体介绍：

《仙剑奇侠传》98 柔情篇 / DOS 版：

《仙剑奇侠传》是由大宇资讯所制作的一款国产单机中文角色扮演计算机游戏。本作是《仙剑奇侠传》系列的第一部作品，主题是“宿命”。故事以中国古代的仙妖神魔人鬼传说为背景，以武侠及仙侠为题材，宿命为主轴。

《仙剑奇侠传二》：

《仙剑奇侠传二》故事发生在一代的 8 年之后，剧情紧接一代，围绕王小虎、苏媚、沈欺霜、李忆如展开，讲述四人交织出一段错综复杂的故事。一代的主角以及全新人物在二代中出现，交待了前后两代发生过以及即将发生的感情恩怨纠葛。本作首次出现了御灵、虎煞、阵术、养蛊、喂毒等多种战斗和养成系统。

《仙剑奇侠传三》：

《仙剑奇侠传三》是经典仙侠 RPG 游戏，主题为「轮回」。故事环绕在两把剑，述说着主角两个前世与今生的纠葛。『魔剑养成』、『阵战』等趣味玩法，加上多支线多结局的经典游戏剧情，带你领略一次荡气回肠的仙侠历险、体验一段凄美委婉的浪漫旅程。

《仙剑奇侠传三外传》：

由于未知的原因，蜀山仙境开始崩坏，掌门徐长卿命南宫煌寻找清冷真人并取得丢失多年的蜀山密宝五灵轮，由此南宫煌展开了一系列奇妙的地脉之旅。南宫煌也由此结识了温慧、王蓬絮、星璇、雷元戈等几位好友，更发现在这灾难背后，居然隐藏着不为人知的创始天道与宿命悲情……