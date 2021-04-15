生鲜电商这十年：463 亿资本的厮杀，大部分用户位于一线城市

IT之家 4 月 15 日消息 今年以来，尤其是 4 月份，生鲜电商领域的资本领域一下子便炒热了起来。

例如叮咚买菜高调宣布完成 7 亿美元 D 轮融资，随后每日生鲜传出即将赴美 IPO 的消息，之后还有美菜网、多点、钱大妈等奋力突围，比之更高一级的社区团购之火热无不及。

IT之家了解到，企查查大数据研究院发布了一份《近十年生鲜电商投融资数据分析报告》，总结了自 2010 年以来各种生鲜电商领域公开披露的投融资事件并进行系统分析。

总的来看，这十多年我国生鲜电商赛道共产生融资事件 287 起，涉及项目 154 个，披露融资总额达到 463.4 亿元。虽然前期大家和和气气度过，但近年剑拔弩张的氛围开始渐显。

2019 年，妙生活、菜到啦、壹桌网等曾名噪一时的项目陆续关停。2020 年，多点在这一年获得 28 亿元的 C 轮融资，每日优鲜更是连续获得 4.95 亿美元、20 亿元人民币两轮战略投资。

2021 年以来，全行业共发生融资事件 8 起，融资总额达到 81.89 亿元。其中，叮咚买菜刚刚完成的 7 亿美元 D 轮融资，是十年来单笔数额最高的一笔融资。

研究报告指出，这反映了生鲜电商赛道较低的存活率，同时，资本也日趋理性，尤其在 2020 年左右转而投入社区团购的新风口，生鲜电商的行业竞争格局也并未在这段时期发生本质变化。

由于涉及到人、店、仓、地四个节点之间的连接，生鲜电商概念从诞生之初，便注定了多类型的经营模式，有的偏重于前置仓，有的偏重于到店到家，有的侧重于供应链的整合，还有的专注于上游农产品供应端，不一而足。

但总的来说，目前赛道上头部厂商就那么几家，每日优鲜、叮咚买菜、美菜网、易果生鲜、小码大众等。

仅从融资次数排名来看，每日优鲜以 11 次位居榜首，叮咚买菜以 9 次位居第二。

值得一提的是，易果生鲜是 154 个项目中最早拿到融资的一个，并在 2014 年获得阿里巴巴投资，获得天猫生鲜区独家运营权，一时风光无两，但随后在 2018 年将业务方向从 C 段逐步转向 B 端，最终于 2020 年因债务压力申请破产重整，如今被贴上了阿里“弃子”的标签。

从公开披露的融资金额排名来看，每日优鲜同样以 142.71 亿元高居第一，美菜网、叮咚买菜则分别以 84.18 亿、46.31 亿排名二三位。多点、易果生鲜、”Weee!”、安鲜达物流、食行生鲜、菜划算、盒马鲜生分列 4-10 名。

根据 Fastdata 在 2020 年发布的数据显示，高达 22.5% 的生鲜电商用户位于一线城市，44.6% 的用户位于新一线城市。当然，随着近两年相关企业对于下沉市场的开拓，上述两项数据有逐年压缩的趋势。

从地域来看，头部玩家多位于北上两大城市，包括上海是叮咚买菜、Weee！、盒马鲜生、永辉云创、易果生鲜，北京则是每日优鲜、多点、美菜网。杭州则有拼多多投资的拼好货，阿里投资的菜划算，以及进口半成品食材配送平台“大希地”。广州有盛盈汇、果然优等腰部企业，深圳则有小农女、果食帮、好鲜生等项目。

从资本出手数据来看，IDG 资本以 11 次出手，荣登生鲜赛道“最佳捕手”第一名，投资标的包括多点、拼好货、绵绵生活、许鲜网等。腾讯投资以 10 次出手排名第二，投资标的包括每日优鲜、多点，以及腾讯生态下的永辉云创、超级物种。阿里巴巴等比较靠后。

从 TOP10 投资机构的投资成效来看，腾讯、阿里作为互联网巨头，主要是将生鲜电商领域的投资标的作为自身的生态补充，借此加固竞争壁垒。