高德地图正式推出车载货车导航

IT之家 4 月 15 日消息 高德地图今日宣布，继 2017 年上线货车导航手机版之后，正式推出车载货车导航解决方案。通过前装和后装合作伙伴，把为货运场景量身订制的专属导航装进货车，助力货运行业数字化升级。

目前高德车载货车导航的数据已覆盖国内全部存在限行的城市，并根据当地政策实时更新，融合了交警、高德大数据和公共交通数据等实时交通动态，高德货车导航能够为货车司机智能规划路线，避开货车禁行、限高、限宽、限重等路段，降低货车违章概率。

IT之家获悉，针对货车司机的日常场景，高德车载货车导航与各大物流站点合作，推出物流园区内部的精细化导航功能；与停车场合作，丰富线下适合货车的停车场资源；通过和燃油供应商企业获得动态油价信息，让货车司机一键查看柴油加油站。

高德地图针对货车驾驶场景，为货车司机提供更丰富的安全提醒内容，包括前方有陡坡、急转弯、车道变窄、车辆汇入、连续转弯、落石等信息。

当货车司机结队出行时，通过高德车载货车导航可以方便地进行车队管理和位置共享，通过组队功能，司机们可以查看同伴位置；通过内置对讲功能，货车司机师傅还可以和一定范围内的队友实时对讲，避免手机接打电话的风险。

据悉，在基础车载货车导航之外，为适应不同合作伙伴硬件环境及需求，高德还能提供 AR 导航、ADAS 安全提醒多种组合能力的解决方案。