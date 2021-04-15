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十代 i5 + GTX 1050Ti，攀升裁决者游戏主机即将开启秒杀

2021/4/15 16:48:59 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家 4 月 15 日消息 目前显卡缺货短期内无法缓解，对于有急切装机需求的玩家们购买成品主机目前成为首选。攀升近日推出的裁决者游戏主机即将于 4 月 16 日 00:00 开启秒杀，叠加满减优惠到手价仅需 3349 元

攀升裁决者游戏主机配备酷睿 i5 10400F 六核处理器，加上 GTX 1050Ti 显卡，此外还配备 256GB NVMe 高速固态硬盘、8GB DDR4 高频内存。

这款游戏主机采用光之翼电竞机箱，具有大面积侧透设计，前面板点缀有碳纤维花纹。主板采用 B460M 芯片组，配备风冷散热器、300W 电源。

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攀升此款主机还可以联系客服进行升级。加价 300 元即可升级至 480GB 固态硬盘、400W 电源；加价 1100 元便可升级至 GTX 1650 显卡、16GB 双通道内存、480G 固态硬盘。除此之外，攀升还提供一体式水冷、RGB 风扇、铜牌风扇等升级选项。

IT之家了解到，攀升另一款“战魂”游戏主机今日开启了秒杀活动。这款主机配备 i5 10400F 处理器、GTX 1650 显卡，标配 8GB DDR4-3000 内存以及 240GB SSD，可以升级至 GTX 1650 Super、1660 Super 显卡。此款主机鲁大师跑分 65 万分起，秒杀价 6699 元

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关键词：攀升主机

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