十代 i5 + GTX 1050Ti，攀升裁决者游戏主机即将开启秒杀

IT之家 4 月 15 日消息 目前显卡缺货短期内无法缓解，对于有急切装机需求的玩家们购买成品主机目前成为首选。攀升近日推出的裁决者游戏主机即将于 4 月 16 日 00:00 开启秒杀，叠加满减优惠到手价仅需 3349 元。

攀升裁决者游戏主机配备酷睿 i5 10400F 六核处理器，加上 GTX 1050Ti 显卡，此外还配备 256GB NVMe 高速固态硬盘、8GB DDR4 高频内存。

这款游戏主机采用光之翼电竞机箱，具有大面积侧透设计，前面板点缀有碳纤维花纹。主板采用 B460M 芯片组，配备风冷散热器、300W 电源。

攀升此款主机还可以联系客服进行升级。加价 300 元即可升级至 480GB 固态硬盘、400W 电源；加价 1100 元便可升级至 GTX 1650 显卡、16GB 双通道内存、480G 固态硬盘。除此之外，攀升还提供一体式水冷、RGB 风扇、铜牌风扇等升级选项。

IT之家了解到，攀升另一款“战魂”游戏主机今日开启了秒杀活动。这款主机配备 i5 10400F 处理器、GTX 1650 显卡，标配 8GB DDR4-3000 内存以及 240GB SSD，可以升级至 GTX 1650 Super、1660 Super 显卡。此款主机鲁大师跑分 65 万分起，秒杀价 6699 元。