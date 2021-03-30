机械师未来战舰 II 代 RTX3060 主机预约：首发英特尔 11 代 CPU，4 月 7 日零点开售

IT之家3月30日消息 英特尔于本月正式发售了 11 代酷睿 Rocket Lake-S 桌面处理器，全面支持 PCIe 4.0 以及高频内存，IPC 性能进一步提升。搭载全新 CPU 以及 RTX 3060 显卡的机械师未来战舰 II 代电竞主机，今日起开启预约。

这款游戏主机包含两款 CPU 可供选择，分别是 6 核 12 线程的 i5-11400 以及 8 核 16 线程的 i7-11700。i5 版本睿频频率 4.4GHz，i7 版本睿频可达 4.9GHz。除此之外，主机还配备英伟达 RTX 3060 显卡，具备 3564 流处理器以及 12GB GDDR6 显存。

为了满足 11 代处理器的需求，机械师未来战舰 II 代主机标配 16GB 双通道 DDR4-3200MHz 内存，进一步提升游戏表现。还标配 512GB NVMe 固态硬盘。主机采用 B560 芯片组主板以及 550W、600W 电源。此外，还配备正版 Win10 家庭版操作系统、WiFi 6 无线网卡。

机箱方面，未来战舰 II 代主机采用侧透设计，前面板从 F117 战机获取灵感，采用了不规则的棱角外观，0.618 黄金分割比设计，点缀有 RGB 灯带。机箱前面板具备开孔率 60% 的进气格栅，顶部有着多种接口。

i5-11400 版本的主机标配塔式 CPU 散热器，支持 PWM 调速；i7-11700 版本的主机搭载 120mm 一体式水冷散热器。

IT之家里了解到，这两款未来战舰 II 代电竞主机将于 4 月 7 日零点正式开售，以下为预约链接：

i7-11700 版本预约链接：点击打开