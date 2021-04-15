《云顶之弈》迎狂暴模式新玩法，游戏时间更短

IT之家 4 月 15 日消息 英雄联盟今天宣布，云顶之弈又添新玩法 —— 狂暴模式，与常规模式相比，这个模式时间更短，，一局狂暴模式几乎可以保证在 20 分钟内结束。

IT之家了解到，狂暴模式的经济更简单，玩家可以专注于构建最好的阵容，以及刷新商店挑选英雄。这个模式中的重点是每个阶段都尽可能把阵容做强。

模式介绍：

模式机制

云顶之弈：狂暴模式与云顶之弈常规模式有许多相似之处，但规则经过调整后，重点考验的是英雄选择和队伍构建能力。狂暴模式的新规则包括：

经验值和收入

● 无法购买经验值。在云顶之弈常规模式中，每回合可获得少量经验值，也可花费 4 金币随时购买更多经验。狂暴模式中，每个阶段开始时，玩家都会升级。这样一来，一局狂暴模式比赛中，所有玩家都会保持同样的等级。

○ 小提示：在阶段即将结束时，可以考虑攒钱用于在下一阶段开始时刷新… 或者如果你想要的是低费 3 星英雄，则要赶在他们的出现几率降低之前赶紧刷新！

● 每场胜利获得两枚金币，而不是一枚。赢得一回合即可额外获得金币 —— 积少成多。

● 没有连胜和连败金币奖励。狂暴模式中，输掉一个回合是没有好处的 (除了特定羁绊加成外)。

● 没有利息收入。积攒金币本身不会额外产生任何金币。但狂暴模式中的基本收入比云顶之弈常规模式略高。

○ 小提示：但你仍可以攒金币用于在较高等级刷英雄，这样更有可能获得高费英雄 (同时还得买得起)。

生命值和伤害

● 玩家开始游戏时拥有 20 点生命值。小小英雄失去所有生命值后被淘汰。

● 每轮的伤害值是统一的。与标准云顶不同的是，生存下来的英雄不会造成额外伤害。无论是惜败还是惨败，在狂暴模式中的生命值损失都一样。

○ 狂暴模式前四轮中，每局失败扣 2 点生命值。

○ 第五轮到第七轮失败扣 4 点生命值。

○ 第八轮之后失败扣 6 点生命值。

○ 小提示：当你还输一局就遭淘汰时，小小英雄的生命槽会变成“命悬一线”版！

○ 小提示：不要被游戏早期的低伤害值蒙蔽！这些回合的胜利会为游戏后期带来很大不同，也许是关键时刻用额外获得的金币刷出想要的英雄，也许是对手需要赢你两次才能获胜，而非一次。

选秀和回合结构

● 每局比赛只有一次共享选秀，也就是比赛开场。此后，你可以从武器库获得道具组件，这也是我们为云顶之弈常规模式增加的新功能。武器库将在第四轮到第六轮开始时出现在屏幕上，你可以从两件道具组件中选择一件。(云顶之弈常规模式仍保留之前的共享选秀 —— 但在光明与黑暗 [1] 中，也可以通过武器库获得那些危险的黑暗组件。)

● 回合结构也不一样了。总体而言，狂暴模式每轮包含的回合更少，尤其是早期。

快速升级

玩狂暴模式时，你会根据阵容组建和刷新技能获得评分。所有人开始都是灰色段位，随后经过绿色、蓝色和紫色段位，可以抵达狂暴模式的最高点：狂暴段位 (暂译)! 狂暴模式的排位系统没有英雄联盟峡谷排位那么激烈：排位奖励是根据你在每轮获得的最高排位发放的 (从蓝色段位开始)，哪怕你后期大幅降级。不用担心一连串失败会让你失去奖励。最后，狂暴模式的奖励是独立于云顶之弈常规模式单独存在的！

任务和平衡

除了云顶之弈常规模式，你也可以在狂暴模式中完成光明与黑暗云顶宝典的任务并获得所有经验值，所以这可能是快速推进的好方法！尽管如此，每局狂暴模式的基本经验值只有 50 点。

我们会积极采取措施维持狂暴模式的平衡，就像云顶之弈常规模式一样。对于这种模式可能的走向，我们有一些理论… 不过你们可能会证明这些理论都是垃圾。狂暴模式或许会需要大幅调整，才能保持云顶之弈的欢乐与多样，因此在狂暴模式开启后，我们会密切关注玩家的体验！