《英雄联盟手游》国服召唤师峡谷官方揭秘：英雄体验还原，出装简单，操作简化

IT之家4月8日消息 大家期待已久的《英雄联盟手游》正在积极筹备，为测试做准备，那么《英雄联盟手游》又有哪些有趣的新鲜玩法？今天官方带来了介绍。

下面是视频介绍：

熟悉的召唤师峡谷 熟悉的风男

IT之家获悉，《英雄联盟手游》是经典 moba 游戏《英雄联盟》在移动端上的正版还原之作，玩家分为红蓝双方阵营，推翻对方基地就能获胜。手游中的英雄、地图、游戏机制、操作模式等细节在还原端游游戏体验的基础上，基于移动端做了不少适配性的调整改动。

英雄方面，还是大家熟悉的 6 种英雄划分：坦克、法师、刺客、战士、射手以及辅助。像我们熟悉的 “AD 信仰”薇恩、“快乐风男”亚索等高人气英雄肯定是不用说，隆哥的心头好布隆也将作为辅助英雄在游戏上线时首发登场。

英雄机制，体验还原

为了让大家体验到原汁原味的游戏魅力，手游中绝大部分英雄的技能与机制方面做到了高度还原。不过还是有部分英雄的技能进行了一些调整。

像薇恩的核心技能 “圣银弩箭”在手游里将增加主动释放的效果，保留三环机制的同时释放可增加攻速，方便召唤师们更快打出 “峡谷最真实的伤害”。

艾希的大招 “魔法水晶箭”在飞行的过程中可以改变方向，实现精确制导，隔壁的伊泽瑞尔都馋哭了。

出装简单，操作简化

操作方面

游戏采用了手游小能手们熟悉的双轮盘设计。左手移动，右手施法。

需要注意的是，红方召唤师的视角被旋转到左下方，保证召唤师每局游戏都能保持相同的操作习惯。当然，搞不清楚蓝红双方也无所谓，系统会指引玩家前往各自的分路，再也不用担心迷路啦！

地图方面

手游最大限度地还原了战争迷雾、兵线、野怪等元素。同时也进行了一些细节上的调整，像外塔旁增加了 “蜜糖果实”，可以迅速恢复英雄的作战状态。

手游调整了高地水晶和门牙塔，兵线和野怪的刷新也更快了，这些改动使游戏节奏加快了不少。每秒自动获得的金币能让你更快发育，补兵时附近队友也有额外金币奖励。

说到三件套，手游的装备系统也简化了不少。装备栏共有 5 个被动装备和 1 个主动装备。通过购买鞋子并升级，可以获得中娅沙漏等主动技能。不过，并不是所有的装备主动技能都合并到鞋子上，像幽梦之魂这件装备，主动技能改为了被动触发，小手玩家直呼内行。

天赋方面

手游有基石天赋，端游移除的 “妙手预兆”也在其中，欧皇召唤师再次起飞！剩余的符文则进行了简化整合，召唤师们可以再攻击型、防御型、功能型里各选一个进行搭配。

召唤师技能方面

惩戒技能升级不再需要购买打野装备，在击杀四组野怪后升级为深寒惩戒（蓝色惩戒）或挑战惩戒（红色惩戒）；传送变成了鞋子的主动技能，这就意味着传送、点燃、闪现三者可以同时出现在赛场上。试想一下如果隆哥悠闲地去河道插眼，和 AD 拉开了距离，对面单人路脚踏传送光环，手捏闪现点燃，直接越过一塔来取 AD... 狗命，是不是十分可怕？所以这个变动可要特别注意哟。

《英雄联盟手游》还有不少细节也是拿捏得妥妥的，像飞行道具弹道观察，当我们使用伊泽瑞尔释放大招时，再次点击技能图标就能欣赏到 “收人头于千里之外”的爽快。此外，还有独立的召唤物控制、增加临界血量补刀提示等细节也是十分友好的移动端适配优化！