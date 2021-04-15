花旗集团：比特币能耗比 2015 年高 66 倍

4 月 15 日消息，据国外媒体报道，最近，关于比特币能源消耗的讨论愈演愈烈，各公司在比特币投资问题上面临着来自公众和股东的阻力。根据花旗集团的一份报告，比特币的耗电量是 2015 年的 66 倍。花旗还补充道，与挖矿相关的碳排放可能将面临越来越多的审查。

报告援引剑桥大学替代金融中心数据，截至 4 月中旬，由比特币产生的全球电力需求可能达到每年 143 兆瓦时，比阿根廷 2019 年全年发电量还要高约 4%。价格方面，相比于 2015 年末的约 440 美元，涨幅达到约 145 倍。花旗分析师在报告中称：“比特币能耗随着比特币价格的上升而增加。”

这种说法得到了万事达卡公司（Mastercard）的最新研究的支持，该公司刚刚发布了自己的碳计算器（Carbon Calculator），该研究表明，有 54％的人认为现在保护环境比疫情之前更加迫在眉睫。

剑桥比特币电力消耗指数（CBECI）当前估计，比特币的年度电力消耗目前在瑞典和马来西亚之间，约为每年 141.6 TWh。

该报告还指出，出于环境方面的考虑，中国可能会打击采矿业。对于这一情况，Coin Metrics 联合创始人 Nic Carter 在研究之后称，在中国四个省份中，有大量的能源是 BTC 开采的部分，大部分来自太阳能，风能和水力发电。

为了维持利润，矿商一般会使用最廉价的电力。每年雨季，人们都会迁徙到四川省，利用廉价的水力发电。研究表明，39% 至 76% 的比特币挖掘使用可再生能源。