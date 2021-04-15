到 2030 年，现代汽车集团将在中国推出 21 款电动汽车

4 月 15 日消息，据国外媒体报道，周四，现代汽车集团表示，到 2030 年将在中国推出 21 款电动汽车，这 21 款电动汽车涉及现代汽车及起亚汽车两个品牌，也包括混合动力电动汽车和燃料电池电动汽车。

现代汽车集团表示，现代汽车及起亚汽车将从明年起在中国逐步推出 21 款电动汽车，其中包括现代 IONIQ 5 和起亚 EV8，以在中国电动汽车市场获得一席之地。

目前，现代汽车集团正努力重振其在中国这个全球最大汽车市场的销售。为了打入中国氢燃料汽车市场，该集团计划明年在中国建立首家海外氢燃料电池工厂。

据悉，现代汽车一直是氢燃料电池技术的主要支持者。该公司计划在 2030 年前生产 50 万辆氢动力汽车和 70 万个氢燃料电池系统，以巩固其在全球氢动力汽车市场上的领先地位。

此外，现代汽车也看到了特斯拉在全球的成功，它计划在电动汽车领域效仿特斯拉。据悉，该公司为自己设定了一个雄心勃勃的目标，即在 2025 年前每年销售 67 万辆电动汽车，其中包括 56 万辆电池驱动的电动汽车和 11 万辆燃料电池电动汽车。

新能源汽车包括四大类型：混合动力电动汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV，包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（FCEV）、其他新能源（如超级电容器、飞轮等高效储能器）汽车等。

去年 11 月份，外媒报道称，现代汽车已与中国企业签署了两份谅解备忘录，将在 2025 年前向中国供应 4000 辆氢动力卡车。

外媒称，该公司已与多家中国公司联手，在中国率先发展氢能移动和燃料电池商用车生态系统。