中兴 Axon30 Ultra 正式发布：骁龙 888+144Hz 屏，4698 元起

IT之家 4 月 15 日消息 中兴 Axon30 系列发布会于今晚召开，发布了中兴 Axon30 Ultra 旗舰机型，还有 Axon30 Pro 系列。这两款产品均搭载高通骁龙 888 处理器，配备 UFS3.1+LPDDR5 增强版存储方案，均具有 6400 万像素主摄。

这款手机提供玄黑、釉白、如蓝三种 AG 玻璃后盖款，颗粒细腻手感佳。此外，还具有素皮工艺的轻咖版本，细腻耐磨。

中兴 Axon30 Ultra 采用金属中框、曲面屏，厚度 8.0mm，重量 188g。手机配备 4600mAh 电池，支持 66W 快充。

中兴此款手机搭载 VC 液冷散热系统，具有导热凝胶 + 均热板，手机还覆盖有大面积石墨烯铜基复合材料。

屏幕方面，中兴 Axon30 Ultra 配备 6.67 英寸 AMOLED 柔性全面屏，前置摄像头 2.6mm 直径开孔，居中设计。屏幕具有 144Hz 刷新率，覆盖 100% DCI-P3 色域，支持 10.7 亿色显示。

中兴 Axon30 Ultra 手机搭载三颗 64MP 主摄像头、一颗 800 万像素潜望式 5 倍长焦镜头，焦段覆盖等效 13mm~123mm 焦距。其中超广角镜头拥有 120° 视角，采用了定制镜片，具有 1% 的超低畸变。主摄像头采用索尼 IMX686 CMOS，尺寸 1/1.7 英寸，光圈 f/1.6，支持 OIS 光学防抖。、

手机还具备等效 35mm 焦距人文主摄，便于在拍摄人物的同时交代环境。800 万像素潜望长焦镜头支持 OIS 光学防抖，可以提供最高 60 倍混合变焦。

IT之家了解到，中兴 Axon30 Ultra 手机 8GB+256GB 版售价 4698 元，12GB+256GB 版售价 4998 元。此外还提供 16GB+1TB 存储限量版，售价 6666 元。手机将于今日开始预约 / 预售，4 月 19 日上午 10 点开售。