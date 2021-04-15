中兴 Axon30 Pro 正式发布：骁龙 888 双主摄，2998 元起

IT之家 4 月 15 日消息 中兴今晚召开了 Axon30 系列新品发布会，发布了 Axon30 Ultra、Axon30 Pro 两款手机，均搭载高通骁龙 888 处理器，配备 UFS3.1+LPDDR5 增强版存储方案。

中兴 Axon30 Pro 屏幕采用的是 AMOLED 直屏，摄像头搭载两颗 6400 万像素主摄。手机提供曜石黑、烟雨蓝两种配色，采用 AG 玻璃工艺后盖。

中兴 Axon30 Pro 手机搭载与 Ultra 同款的超广角主摄，具有 120° 广角以及 1% 超低畸变。手机主摄同样采用 6400 万像素 OIS 主摄，采用索尼 IMX682 传感器，但没有激光对焦模块。除此之外，手机还具有 500 万像素微距镜头、200 万像素景深镜头。

这款手机同样搭载三重冰封 VC 液冷散热系统，具有 4200mAh 电池，支持 55W 快充。手机搭载 6.67 英寸 FHD+ AMOLED 直屏，具有 120Hz 刷新率、360Hz 触控采样率。手机机身相对轻薄，厚度 7.86mm，重量 186g。

IT之家了解到，中兴 Axon30 Pro 手机 6GB+128GB 版售价 2998 元，8GB+128GB 版 3298 元，8GB+256GB 版售价 3598 元。手机将于 4 月 19 日上午 10 点开售。