地铁售票机认不出新版 1 元硬币，上海地铁回应：明年内实现全覆盖

IT之家 4 月 15 日消息 据新民晚报报道，和老版相比，2019 年版第五套人民币的 1 元硬币明显小一圈，直径由 25 毫米调整为 22.25 毫米，“瘦身”后的 1 元硬币无法被地铁售票机识别，硬币会被“吐”出来，遭遇“拒收”尴尬。地铁运营方表示，各车站均提供兑换服务，可寻求工作人员现场帮助兑换解决。

据中新网报道，上海地铁方面 4 月 15 日回应称，根据改造计划，今年到明年逐步扩大自动售票机升级改造范围，明年内将实现自动售票机新版硬币识别升级网络全覆盖。

自新版人民币发行以来，上海地铁即同步启动自动售票机适配改造项目。首先将不涉及硬件系统改造的软件部分作升级更新，目前已完成全网自动售票机对新版纸币的识别升级工作，可识别新版人民币纸币。

上海地铁表示，针对新版 1 元硬币的识别改造，必须配套其识别系统等一系列硬件和软件改造，同时由于全网自动售票机涉及多种品牌与不同年代投用的多种机型，设备量较大，因此前期开展了大量比选测试等工作。

现阶段，上海地铁 4 号线已率先完成升级改造，包含新版纸币和硬币，其他线路自动售票机也已完成了样机测试工作。根据改造计划，今年到明年逐步扩大升级改造范围，明年内将实现自动售票机新版硬币识别升级网络全覆盖。

改造期间，乘客若遇使用新版硬币无法购票的情况，可至车站服务中心兑换老版硬币，工作人员将提供服务帮助，同时也欢迎乘客使用手机扫码支付的方式通过自动售票机购买单程票，或选择通过 App、交通卡等其他方式进站乘车。