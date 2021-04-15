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高德地图：北京上线助老打车暖心车站，一键直呼出租车

2021/4/15 23:35:53 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 4 月 15 日消息 高德地图表示，最近在北京朝阳区潘家园、管庄等片区多个小区，设立了助老打车暖心车站，以方便社区老年人的出行。

IT之家获悉，暖心车站可一键扫码打车，老年人只需用手机扫一下、点一下，就能叫到出租车。这些暖心车站由高德打车和北京市社区服务相关单位合作设立，首批在首开集团首华物业管辖社区等地先行落地。

感兴趣的朋友，可以去潘家园街道辖区的劲松南街 3 号楼小区看看，小区南门出入口附近，新设立了一个助老打车暖心车站。暖心车站显示屏上有一个二维码，提示老年人可以通过支付宝或微信一键扫码呼叫出租车。

扫码后，即可进入高德打车小程序，并自动跳转至助老模式页面。页面上只有行程的起终点和“呼叫出租车”按钮，字体较大，更适合老年人使用。

与普通打车不同，扫码进入打车页面后，直接点击“呼叫出租车”按钮即可叫车，不需要先输入起点和终点。行程的起点会自动定位至暖心车站所在位置，目的地可以上车后再与司机师傅当面沟通。

出租车接单后，高德打车会通过小程序及短信的对乘客进行提示，回顾整个叫车过程，老年人只需要扫一下、点一下，操作简单方便。

为响应交通运输部加强适老化服务的号召，咱们高德打车在春节前上线了一系列助老服务功能，包括一键叫车功能、新电召平台等。

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关键词：高德地图打车出租车

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