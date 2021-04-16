9999 元起，小米 MIX FOLD 今日首销：搭载澎湃 C1、全球首发液态镜头

IT之家 4 月 16 日消息 小米在三月底正式发布了小米首款折叠屏手机 —— 小米 MIX FOLD，熬过了半个月的预售期，即将迎来它的首销，不过全款预售版的用户可能要等到 18 日才会发货。

小米 MIX FOLD 标准版售价 9999 元（12+256GB），10999 元（12+512GB），最高 12999 元（陶瓷特别版，模拟凯芙拉纹理，16+512GB）。

值得一提的是，现在购买小米 MIX FOLD 将赠送拥有小米全新 logo 的小米环保袋，并限量再赠 MIX FOLD 尊享服务。

小米 MIX FOLD 采用内折设计，内屏是一块 8.01 英寸 2K 全面屏，HDR10+，600nit 亮度，支持 & nbsp;Dolby Vision；外屏是一块 6.52 英寸的右上角打孔屏，分辨率为 2520x840，支持 & nbsp;90Hz 刷新率。

IT之家了解到，小米 MIX FOLD 搭载高通骁龙 888 芯片，内置 5020mAh 电池，支持 67W 快充，采用侧边指纹方案，配备超大振幅立体声四扬声器，哈曼卡顿联合调校，尺寸 173×133×7.62mm，重约 317 克（陶瓷 332g）。

此外，该机搭载了小米首款专业影像芯片 —— 澎湃 C1，专门用于图像处理，拥有自研 ISP + 自研算法，可实现更精细且更先进的 3A 处理；并全球首发的液态镜头，8MP 等效 80mm 焦距，支持 30 倍长焦，辅以 & nbsp;108MP 主摄和 & nbsp;13MP 123° 超广角镜头实现三镜四摄。

该机将于今日上午十点准时开售，有喜欢的小伙伴可自行关注。