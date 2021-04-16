套现 21 亿，减持中芯国际 1 亿股，大基金密集减持背后

4 月 16 日消息，昨晚，港交所文件显示，国家大基金分别在 4 月 9 日、12 日，合计减持中芯国际港股（00981）1 亿股，持股比例由 9.62% 降至 8.93%，共套现 25.8 亿港元（约合 21.77 亿人民币）。

就在三天前，国内各大媒体平台纷纷报道“又一芯片股被弃”，事件主人公即是发布大基金减持计划的电子工业专用设备商长川科技（300604）。

再往前回溯，从 2021 年开年至今，已经有 9 只芯片股发布大基金减持股份计划的相关进展。其中不乏大陆晶圆代工龙头中芯国际、国产 IC 封测业第一股长川科技等绩优股。

减持计划公布后，多只相关芯片股的股价不同程度上出现小幅下跌。比如 4 月 13 日晚间公布减持计划的长川科技，就在 14 日开盘价“跳水”9.48%。

股价震荡，反映出的是市场对大基金减持的担忧：大基金为什么减持？这些芯片股真是“被弃”了吗？开年密集减持 9 只芯片股，是否暗示大基金要调整战略投资布局了？

芯东西细致梳理 9 项减持计划，试图回答上述重点问题。

▲长川科技近 5 日股价

开年以来推进 9 项芯片股 减持计划，2 项已实施完毕

2021 年 1 月至今，共有 9 家芯片半导体企业公布大基金减持计划的相关进展，其中有 1 家半导体材料企业、1 家 IC 电子工业专用设备企业、2 家芯片设计企业、1 家晶圆代工企业、3 家芯片半导体封装或封测企业，还有 1 家导航定位产品企业。

9 家企业分别为太极实业、长电科技、兆易创新、晶方科技、安集科技、华天科技、北斗星通、长川科技、中芯国际。

其中，太极实业和长电科技是在 2020 年下半年公布大基金减持计划，太极实业在 2021 年 2 月 2 日发布公告称大基建减持计划实施完毕；长电科技在 2021 年 1 月 28 日公告，大基金已减持公司 1% 股份，至今计划进行过半。

剩余 7 家均是在 2021 年发布股东减持计划，大基金对中芯国际的减持计划已实施完毕，6 家仍在实施中。

▲2021 年 1 月 1 日～4 月 15 日大基金减持芯片股事件汇总

可以看到，在计划实施前，国家大基金对被减持公司的持股比例均在 5% 以上。

其中，大基金直接持股比例最高的公司是 IC 封测玩家长电科技，持股比例为 19%；直接持股比例最低的为半导体封测玩家太极实业，持股比例为 6.17%。另外，大基金还计划将持有的华天西安 27.24% 股份，全部转让给华天西安母公司华天科技，华天西安主营业务包括 IC 产品设计等。

根据减持计划相关公告，大基金会在发布公告后 15 个交易日后的 6 个月中完成集中竞价交易。因此，2021 开年至今发布股东减持计划的 6 家公司，最晚会在今年 10 月底完成股权变更。

从减持的股权比例来看，除去转让华天西安的股份给其母公司，大基金对太极实业的减持规划为不超过后者公司总股本的 1.5%，对中芯国际的减持规划尚未公布，剩余 6 家公司的减持规划均为不超过后者公司总股本的 2%。

密集减持背后：大基金扶持 多只绩优股，迈进回收期

在各个公司对股东减持计划的公告中，大基金的减持原因被描述为“投资资金安排”、“为实现股东良好回报”、“收回投资成本”等，指向大基金回收资金的规划。

而这，亦引起市场的讨论与猜测：大基金选择回收资金，是因为参投公司企业经营不利而想要回血吗？

经过梳理公司经营状况，我们发现答案并非如此，上述 9 家企业中，不乏具备经营规模优势、利润稳步增长的绩优股。

▲9 家大基金参投芯片半导体企业经营状况

2020 年 9 家公司财务数据显示，在 2020 全年或前三季度，大基金减持或计划减持的 9 家企业归母净利润均实现增长。

其中，IC 电子工业专用设备企业长川科技全年归母净利润增幅最大，根据预增预告，有望达到 553.52～653.23%；相比之下，存储芯片企业兆易创新归母净利润增幅较小，前三季度为 49.65%，全年经营业绩尚未公布；封测企业长电科技 2019 年全年归母净利润为负值，2020 年前三季度归母净利润则为正。

此外，大基金减持的企业中亦不乏国内相关领域的领先企业。

比如，安集科技是国内科创板首批上市企业，长电科技是中国大陆规模最大的本土封测企业，兆易创新是全球最大的无晶圆厂 NOR Flash 供应商等。

相比之下，大基建开始减持芯片股，背后原因可能更多在于其设立时的相关规划。2014 年 9 月，大基金成立，制定了“五年投资期、五年回收期”的规划。截至 2019 年 9 月，投资期已满，目前正处于回收期中。

基于此，可以得出“大基金减持并不意味着驱动国内产业发展的风向发生变化”这一结论。

据证券时援引中信证券电子组首席分析师徐涛报道，大基金一期进入回收期的同时，二期将接替进行投资，但不会采用二期直接承接一期的形式。

大基金二期的投资布局：重视 IC 设计与制造

在大基金一期扶持出一批有竞争力的国产玩家基础上，我们看到大基金二期正面向国内 IC 产业的薄弱环节，积极进行投资布局。

根据企业征信平台企查查上的相关信息，目前，大基金二期共投资有 9 家芯片半导体企业，其中包括 4 家 IC 设计企业、3 家晶圆代工企业、1 家半导体器件专用设备企业，还有一家存储芯片封装测试企业。

其中，大基金二期持股比例最高的为半导体器件专用设备商长川智能制造，持股比例 33.33%。

▲大基金二期投资芯片企业汇总

据国信证券 2019 年发布的一份证券研究报告，国家大基金首期基金主要完成产业布局，二期基金将针对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已经布局的企业保持高强度的持续支持；并继续填补空白，加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局。

这或许意味着大基金二期接下来将向深耕光刻机等“卡脖子”领域的企业提供支持。

此前中国证券报曾报道，大基金二期可能在今年 3 月底开始实际投资。我们将持续关注相关信息。

结语：历经早期扶持后，国产芯片玩家还需经历市场试炼

2014 年 9 月大基金设立至今，已经迈进第 7 个年头，哺育出一批有竞争力的国产化芯片玩家。

对于这些玩家来说，着力攻坚、树立技术壁垒仅是第一步，还需在国内外的市场经历试炼。而这，亦将成为检验芯片产业链国产化建设质量的佐证之一。

从这一角度来说，大基金遵循市场规律，迈进回收期，将给国产化玩家更多成长机会。