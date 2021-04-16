马斯克：星舰原型机 SN15 第 5 次高空试飞定于下周进行

当地时间周四，美国太空探索技术公司 SpaceX 首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 表示，其已定于下周进行第五次星际飞船原型高空试飞。

马斯克在推特上称，SpaceX 的目标是最早于下周发射星际飞船原型 SN15，以延续每月一次的测试节奏。据悉，SpaceX 计划在美国东部时间 4 月 19 日（周一）封闭道路，这很可能是其对星际飞船原型 SN15 进行首次静态点火测试。三台猛禽发动机的安装可能在未来三天内的任何时候开始，这个过程通常需要几个小时。

在从星际飞船原型 SN8、SN9、SN10 和 SN11 的着陆失败中吸取教训后，SN15 高空试飞可以说是 SpaceX 迄今为止最有可能成功的测试。这在很大程度上要归功于该公司对 SN15 进行的“数百项改进”，其中许多改进有望解决导致前四次测试失败的问题。

本周早些时候，SN15 似乎已经完成了主要的低温压力测试，并经受住了（模拟）低温推进剂的热应力、飞行所需的储罐压力以及三个猛禽发动机的推力考验。

周三，SpaceX 拆除了装有液压闸板的钢结构（用于模拟猛禽发动机的推力），并在当晚进行了类似的低温压力测试。然而，第二轮测试没有测试 SN15 的主储罐，而是集中在星际飞船的顶部储罐上，那里储存专门用于着陆的推进剂。这两项测试的结果都不清楚，但移除钢结构表明，主要的低温压力测试已经足够成功，不需要重复进行。

这些测试似乎已经成为常规，SN15 下周发射之前只剩下一个主要障碍需要克服。由于它是自 SN8 以来首个将液压冲压推力冰盘测试纳入低温压力测试的原型，SpaceX 在没有安装猛禽发动机的情况下将其送到发射台上。假设 SpaceX 希望尽快试飞，该公司现在有大约三天半的时间安装三台猛禽发动机。

这应该不会有任何问题，尽管马斯克说 SN15 将是首个使用升级版猛禽发动机飞行的星际飞船原型。由于这些升级非常重要，SN15 的发动机安装过程可能比往常更长，因为这也是发动机技术人员和工程师首次将其安装在星际飞船原型上。

如果 SpaceX 能在周日之前完成这些准备工作，SN15 很可能在 4 月 19 日尝试静态点火测试。从历史上看，SpaceX 从未在三个发动机进行静态点火测试后六天内试飞过星际飞船，这意味着周一的成功测试远不能保证 SN15、SpaceX 或美国联邦航空局 (FAA) 下周就能做好试飞准备。

尽管如此，鉴于 SN11 确实是在一台猛禽发动机静态点火测试四天后升空，SN9 也在三台发动机静态点火测试后三天尝试发射，所以 SN15 在预期时间内发射并非不可能。