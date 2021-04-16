马斯克 Boring 公司地下隧道两大主要项目已长期停滞

北京时间 4 月 16 日早间消息，据报道，4 年前，埃隆・马斯克（Elon Musk）启动了一项雄心勃勃的计划，试图用一条地下隧道连接华盛顿和巴尔的摩。

一年后，马斯克的隧道公司 Boring Company 宣布了另一个大项目：建造地下交通系统，将球迷送往洛杉矶道奇体育场。然而到目前为止，这两项工程距离完成都还很遥远。

目前，这两个项目都陷入了环评的监管无人区，尚未动工，而 Boring Company 已经从网站上删除了所有提到这两个项目的内容。这表明，马斯克正在退出这些项目。

咨询公司 Strategic Economics 总裁、加州大学伯克利分校区域规划讲师德纳・贝尔泽（Dena Belzer）表示：“大型基建项目在悄然死亡后，往往还会留在人们记忆中很久。我认为，你可以宣布这些项目已死。”

Boring Company 的“巴尔的摩到华盛顿环路”项目于 2017 年宣布，是一个电动汽车隧道系统。这个项目走得相对更远。Boring Company 在华盛顿购买了一处可用作车站的地块。2019 年，马里兰州和联邦交通官员公布了对该项目 411 页的环评草案。不过草案的公布已有两年时间。如果正常推进，下一步应该是联邦高速公路管理局宣布环评通过，或启动名为“环境影响研究”的更深入调查。

2018 年宣布的“Dugout 环路”甚至还没有走到这步。去年，洛杉矶市政府官员表示，该项目正在环评中。这意味着，有外部公司正在研究项目对环境的影响。到目前为止，尚没有关于环评结果的公开报道。在被问到“Dugout 环路”的现状时，洛杉矶市政府官员将问题转给 Boring Company，而后者没有对此做出回应。

联邦高速公路管理局则在回应中称，Boring Company 是否会继续推进项目以及具体时间表等问题只有该公司自己能回答。

公众原本对“Dugout 环路”寄予了很高的期望。3 年前，时任洛杉矶道奇队首席财务官的塔克・凯恩（Tucker Kain）提出计划，在几分钟内将附近球迷送到体育场。然而去年，在计划的时间到来时，隧道仍然没有开通。

Boring Company 的两个主要项目陷入停滞，表明马斯克的这家公司正面临巨大的结构性和监管挑战。该公司的目标是在地下深处修建隧道，让特斯拉的车辆通行。该公司的其他项目此前也被取消或推迟，例如通往芝加哥奥黑尔国际机场的隧道项目。当时，该项目最大的支持者，时任芝加哥市长拉姆・伊曼纽尔（Rahm Emanuel）表示，他不会在 2018 年底寻求连任，导致该计划最终失败。另一个项目尝试在洛杉矶西部修建隧道，但由于当地居民的起诉而夭折。巴尔的摩到华盛顿的隧道项目规模也比最初设想中小很多。

尽管遭遇了这些挫折，Boring Company 近几个月仍然取得了一些进展。上周在拉斯维加速，会议中心官员向记者展示了新建成的不到 1 英里长的隧道。与此同时，Boring Company 正在拉斯维加斯推进更广泛的全市范围内隧道系统，目前已经获得了政府的初步批准。市政府发言人表示，Boring Company 正在研究土壤和地下水条件，随后将申请项目许可。